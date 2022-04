Decenas de asociaciones en representación de la Campaña por una Justicia Fiscal se concentraron este lunes en la plaza del Ayuntamiento de València, frente a la Delegación de Hacienda, para reclamar al Gobierno "una reforma tributaria de calado" y "la erradicación de los paraísos fiscales" entre otras medidas para fortalecer el estado del bienestar "cuando todavía estamos en el proceso de reconstrucción de nuestras economías y de nuestras sociedades debilitadas por la pandemia".

"Indignan las millonadas que se escapan de nuestro país cada año hacia los paraísos fiscales sin que el Gobierno trabaje para evitarlo", ha declarado Ximena Medina, portavoz de Oxfam Intermón. Durante la protesta se corearon lemas como "no a las guaridas fiscales, sí a los gastos sociales"

Además de esta entidad han estado presentes en el acto el secretario autonómico de Hacienda Francesc Gamero y el director general de Tributos y Juego Rafael Beneyto. La concentración ha estado apoyada por las onegés valencianas, Attac pV, CC OO, UGT, el sindicato de técnicos de Hacienda Gestha, Intersindical Valenciana, Pobresa Zero y Red Enclau.

En la concentración las entidades y autoridades han reclamado "aumentar la lucha contra el fraude y los impuestos a las grandes riquezas", pero sobre todo que la reforma tributaria anunciada por el Gobierno "no quede apartada, y más con todo lo que ocurre", explicaron los portavoces.

La concentración hizo énfasis en el Libro Blanco con cientos de propuestas de expertos tributarios entregado al Ministerio de Hacienda para "avanzar hacia un sistema tributario más justo y progresivo". "La riqueza oculta de las grandes fortunas españolas supone un 10 % del PIB, que se va a paraísos fiscales sin pagar un euros de tributos. Este es un problema de primer orden para la ciudadanía, porque todo lo que se va es dinero que no aporta a la educación o la sanidad", critica Medina.

Contra el bienestar colectivo

Como recuerda la campaña en su manifiesto "los abusos en la utilización de los paraísos fiscales, su impunidad y la falta de voluntad política para adoptar las medidas necesarias para su erradicación tienen consecuencias irreparables para el bienestar colectivo, el respeto a los derechos humanos, sociales y ambientales y el sostenimiento de los servicios públicos para la ciudadanía".

La portavoz de Oxfam recordó que el Ayuntamiento de València "ya dio un paso importante declarando la ciudad como libre de paraísos fiscales, lo que significaba que no contrata a ninguna empresa que opere con estas herramientas. "No es justo que se contrate a empresas que no pagan impuestos aquí", recuerda la representante de Oxfam.

El Gobierno español, por su lado, "tiene que ampliar mucho más la lista negra de paraísos fiscales, si hace falta incluyendo a algunos países de la UE que actúan como tales. En definitiva, ser más ambicioso y poner mejores medidas para contener el fraude fiscal", dice Medina. Todo esto con el objetivo de que "la crisis no la paguen los de siempre y las personas vulnerables".

Las asociaciones reclaman que España cree un registro público que alcance "a los propietarios reales, finales y efectivos de todas las sociedades pantalla y cuentas bancarias, rompiendo así con la

El texto que las entidades leyeron durante la concentración arroja varios datos, como que "las empresas del IBEX 35 sumaron un total de 745 filiales en paraísos fiscales durante el año 2020". También apuntan que "los 36 principales bancos europeos registran el 14 % de sus beneficios en paraísos fiscales y cerca de 20.000 millones de euros" permanecen ocultos.