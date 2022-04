«Todos nos preguntaban en la residencia en qué podían ayudar, Por eso, nos pusimos a buscar una forma de hacerlo para enviar lo que hace falta en Ucrania, qué medicamentos se podían llevar, qué comida o qué ropa». Así explica Volodymyr Pavlyukh, médico de cabecera en la Residencia Solimar en Sollana, cómo surgió el movimiento solidario que ha impulsado junto a su compañera Zhanna, para apoyar a los ucranianos y ucranianas que viven a diario la guerra.

Como resultado, el grupo Gero Residenciales Solimar ha puesto en marcha una campaña de recogida de productos de primera necesidad y sanitarios en la que se han implicado familiares de residentes, trabajadores y la propia empresa. El objetivo es hacer llegar toda la ayuda directamente a Ucrania a través de dos oenegés: la Asociación Social Damark , que la semana pasada fletó el segundo avión con menores ucranianos con discapacidad y sus familias que llegó a València, y la Association of Ukranian Abroad.

Agradecidos por el apoyo

Por su parte, Volodymyr Pavlyukh pone en valor que la iniciativa ha salido de la empresa y de la solidaridad de las personas de la Comunitat Valenciana. «Nosotros hemos solicitado la ayuda, pero si no fuera por la gente no lo habríamos podido conseguir», señala. Por eso, están muy agradecidos.

Pavlyukh vive en València desde hace veinte años. Vino siendo médico en Ucrania con un permiso de un mes del hospital para conocer la profesión en España. «Me gustó mucho, la gente me acogió muy bien y me trató muy bien y me quedé», reconoce. Ahora, la respuesta del grupo de residencias donde trabaja y donde lleva años cuidando de sus usuarios ha sido inmediata.

En el primer envío que ya se ha realizado, Solimar ha aportado material sanitario y ortopédico. Volodymy apunta que «la mayoría de las cajas son de ropa, algo de medicamentos, los que están permitidos, pañales y comida para niños».

El médico destaca que se ha podido recoger «aproxidamente en cada residencia entre cuarenta y cincuenta cajas» llenas de ayuda humanitaria. Y las personas siguen trayendo productos.

A nivel personal, Pavlyukh incide especialmente en la necesidad de envíar productos para los niños y niñas de Ucrania. «También buscamos gente que nos ofrezca alojamientos, para alquilar a los refugiados o de forma gratuita», añade.

El médico hace también un llamamiento «a los mandatarios para que por favor paren la guerra» provocada por la invasión rusa de Ucrania y pide a la ciudadanía «salir a la calle a protestar» por los hechos que están sucediendo. «La ciudad donde yo estudiaba está destruida. No sé cómo se puede aceptar eso en el siglo XXI», concluye.