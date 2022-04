Hasta en tres ocasiones ha sido interpelado esta mañana la consellera de Sanidad, Ana Barceló, sobre la cada vez más cercana retirada de las mascarillas en interiores. En las tres, Barceló ha evitado pronunciarse sobre cuál sería la posición al respecto de la Comunitat Valenciana y las tres veces, la consellera ha recurrido a la misma respuesta: hay que esperar a ver lo que dicen los expertos.

Porque, según Barceló, tomar una decisión así supone un punto de no retorno, de ahí que haya que hilar muy fino en cuándo se va a tomar. "Estas medidas no tienen vuelta atrás y no vamos después a incorporarla", ha dicho Barceló de ahí que insistiera en la prudencia de estudiar "atentamente", la retirada y sobre todo la posición de los expertos de la Ponencia de Alertas que podrían poner sobre la mesa mañana una propuesta en firme para su debate en el Consejo Interterritorial, en el que están representados Ministerio de Sanidad y comunidades autónomas.

"En estos momentos en la Comunitat Valenciana podíamos seguir avanzando en esa línea (de la retirada)", concedía Barceló aludiendo, sin nombrarlo a que el repunte de casos covid por Fallas parece no haber pasado factura a los hospitales, "pero no me atrevo a decir en qué plazo sin escuchar a los expertos y ver el documento que ha hecho la ponencia de alertas", insistió. "Vamos a esperar al consejo interterritorial del miércoles para conocer si hay propuesta encima de la mesa, que no lo sabemos, y ver qué dicen los técnicos al respecto", añadió.

Retirada progresiva después de Pascua

Sobre una retirada progresiva después de Pascua empezando por los colegios, un borrador que se habría filtrado a los medios, Barceló dijo no ser conocedora. "Hasta el consejo de mañana ese borrador se podrá plasmar a documento definitivo pero no tengo acceso y me gusta tener todos los elementos para tener una posición" pero siempre "escuchando a los expertos".

Según este borrador, la mascarilla empezaría a desaparecer después de Semana Santa (no antes) empezando por los colegios pero manteniendo su obligatoriedad en hospitales y centros de salud, residencias y transporte público. Además, se pediría a los ciudadanos que la usaran "de forma responsable" en otros ámbitos donde no hubiera distancia de seguridad o poco ventilados como tiendas, cines, museos...