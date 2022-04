"El Ramadán te ayuda a ponerte en el lugar de los demás y valorar lo que tienes"

Son las 20 horas y todavía no ha anochecido. Amin Kamir abre la puerta de casa de su hermana. «¡Bienvenidos!, pasad, pasad», dice a Levante-EMV. Al entrar, el olor a especias te invade las fosas nasales. Dentro está Soumia, la hermana del joven del barrio de Benimàmet, en València, y su hija Romaisa, que es todo un terremoto. Dan la bienvenida y hablan un poco sobre el Ramadán, el mes sagrado de la comunidad musulmana que celebran cerca de 200.000 personas en la Comunitat Valenciana. Consiste en un ayuno durante las horas de sol que se rompe en cuanto anochece.

Entonces, las familias comen, beben y disfrutan de la compañía. Este año la covid empieza a dar tregua y, aunque por lo general permite que la gente pueda juntarse y la celebración sea más multitudinaria, en el caso de Amin y Soumia, significa estar lejos de sus padres que, ya jubilados, se vuelven a Marruecos a pasar el mes. «Allí es otra cosa, se vive de otra manera el Ramadán», cuenta Amin. Explican que el Ramadán sirve para «limpiarse física pero también mentalmente, te permite ponerte en el lugar de quien no tiene para comer y ser solidario y es un periodo que se pasa en familia». Comparten tiempo, porque celebrarlo es toda una fiesta. Los preparativos (donde cada uno tiene un papel y colabora), las conversaciones, la convivencia y la empatía de estar haciendo todos algo «de lo que, de alguna manera, también te sientes orgulloso», dicen. El marido de Soumia es italiano y ellos viven en España, así que explican que algunas de las recetas tienen algo de influencia «italoespañola» (le ponen parmesano a una exquisita sopa de garbanzos, tomate y especias).

Romper el ayuno, el «ftor»

Las personas enfermas, mayores, embarazadas, los deportistas y los niños, no tienen por qué hacer el Ramadán, como Romaisa, que no para de reclamar la atención de forma graciosa y decir que tiene hambre. Queda poco. A las 20:27 Amin avisa: «ya podemos, Soumia». Curiosamente, durante todo el mes que dura el Ramadán, que se guía por los ciclos lunares, el horario se va atrasando cada día un minuto. Lo enseña Amin en una aplicación del móvil que le avisa a qué hora puede romper el ayuno cada día.

El ayuno («ftor», que significa «desayuno», según explica Soumia) se rompe normalmente con dátiles y leche. En la mesa no faltan batidos de frutas (naranja, zanahoria y fresa y otro de aguacate, plátano y manzana), el té de hierbabuena, verduras, pollo con pasas, los «briwats» (una especie de rollitos con carne y verduras) y los dulces típicos como «shbakía», recubierta de miel y semillas de sésamo, entre otros muchos alimentos. Dicen que la parte «dura» es el no beber durante todo el día, pero que el no ingerir nada durante todo el día, te ayuda a reflexionar sobre las cosas que tienen, las valiosas y en las que en el día a día no reparamos. Además, te ayuda a «ponerte en el lugar de los demás y poder entender cómo lo pasa la gente que no tiene para comer; a ser solidario, es uno de los propósitos». De hecho, cuentan, durante el mes del Ramadán llevan comida típica marroquí a las personas que viven en la calle. «Son alimentos muy especiales, que algunos solo se comen durante este mes». El resto del año, cada domingo, acercan algo de cous-cous a quienes aparcan coches a pie de calle en València.

Reflexión y empatía

Ambos (Amin y Soumia) mencionan una y otra vez la comida de su madre, que es «única». Como no pueden probar los alimentos mientras los cocinan «todo va a ojo». «Quizás falta sal», avisa uno. «Al no comer, piensas, reflexionas e incluso sirve para dejarse algún que otro vicio, pues fumar tampoco se puede». «Conforme vas creciendo, más abundancia tienes en la vida y más cosas consumes a diario, esto, el Ramadán, también es un ejercicio para frenar el consumo, es una manera de poner algo de filtro al cuerpo y dejar un tiempo para purificarlo, reposarlo, para aligerar cuerpo y mente», explica Soumia.

Agradecen la visita y Levante-EMV, a su vez, agradece a la familia que haya abierto las puertas de su casa para compartir un momento como este. El inicio de un nuevo ciclo del Ramadán que, como todos esperan, volverá a ser del todo normal en su próxima celebración. Comen un poco y después explican que, con el ayuno, en seguida se sienten llenos. Esperarán a media noche para seguir. Beberán agua y se irán a dormir. Después, cuentan, a las cinco y media de la mañana se levantan antes de que amanezca para llenar el estómago antes de empezar el día. «A la noche nos volveremos a reunir, la verdad es que lo mejor es compartirlo con los tuyos», concluyen.