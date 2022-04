El Síndic de Comptes pone en duda que el Consell alcance en 2030 el objetivo de renovables que marca Europa

Un informe del Síndic de Comptes pone en duda que la Comunitat Valenciana vaya a alcanzar en 2030 los objetivos de energías renovables que marca la Unión Europea. El órgano fiscalizador de las cuentas públicas ha completado una auditoría operativa sobre la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030.

Y el trabajo señala que los resultados y la tendencia del consumo de energía primaria y la participación de las energías renovables sobre el consumo final bruto de energía parecen anticipar que la Comunitat Valenciana no podrá alcanzar los ambiciosos objetivos europeos y nacionales al final del periodo planificado (2030). Con todo, añade que todavía hay margen para alcanzarlo. En esencia viene a decir que la Comunitat Valenciana no va bien en la implantación de energías renovables pero que aún hay tiempo para conseguirlo.

El Síndic de Comptes señala que la Comunitat Valenciana no ha progresado de forma significativa en la implementación de fuentes energéticas renovables dentro de su territorio, observándose diferencias notables con respecto al resto de España y a la Unión Europea.

La Estrategia Valenciana, añade, está basada en incrementos extraordinarios de la potencia instalada en instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables (básicamente solar fotovoltaica y eólica), pero no existe un plan detallado para dotar de las infraestructuras necesarias, añade.

La Estrategia fundamenta la consecución de los objetivos en la teoría del desarrollo sostenible y no prevé ningún escenario alternativo que tenga en cuenta los límites del crecimiento, ignorando medidas específicas que encaminen a la sociedad y a la economía a un posible déficit de energía disponible en el futuro, cuestiona.

Entre las recomendaciones que el Síndic de Comptes incluye, cabe citar que la Generalitat Valenciana, para completar el marco estratégico, debe aprobar urgentemente la Ley de Cambio Climático y Transición Ecológica de la Comunitat Valenciana y el Plan Valenciano Integrado de Energía y Cambio Climático (PVIECC). El pasado viernes, el pleno del Consell aprobó remitir este proyecto de ley a las Corts Valencianes.

Añade, además, que para próximas revisiones de la Estrategia es necesario incorporar medidas adicionales y más ambiciosas encaminadas a mejorar la conducta social de los consumidores, con el objetivo de reducir el consumo energético en su día a día y maximizar los resultados de las medidas previstas en mejoras de eficiencia energética.

La Estrategia deberá hacer hincapié en la adopción de medidas que contribuyan a reconducir también los sectores productivos y los servicios públicos, pues un escenario futuro de decrecimiento acarreará menores ingresos públicos y la necesidad de rediseñar y priorizar algunos servicios esenciales. También resulta preciso incorporar cuestiones específicas que contribuyan a mejorar la resiliencia comunitaria.

Los objetivos definidos por la estrategia valenciana frente al cambio climático están alineados, en términos generales, con los compromisos adquiridos por la Unión Europea y por el Gobierno de España, añade.

Pero, el marco de gobernabilidad en materia de clima y energía de la Generalitat no ha facilitado la implementación de la Estrategia Valenciana de Cambio Climático y Energía 2030. A pesar de ello, la Comunitat Valenciana ha llevado a cabo más medidas de buena gobernabilidad climática que en otras comunidades autónomas, situándose en sexto lugar en el ranking por comunidades.

El escaso tiempo transcurrido desde la puesta en marcha efectiva de la Estrategia Valenciana representa una limitación significativa para poder evaluar el grado de implementación de las medidas contempladas. Todavía no existen informes de seguimiento que reflejen los resultados observados como consecuencia de las medidas de mitigación y adaptación llevadas a cabo, por lo que la Dirección General de Cambio Climático no conoce, en el momento de elaborar nuestro informe, en qué medida se había aplicado la Estrategia, ni los efectos que esta aplicación pudiera haber tenido.

En términos cuantitativos, la Administración autonómica había llevado a cabo al menos una actuación en prácticamente la totalidad de las medidas (96,4%) de mitigación y adaptación contempladas en la Estrategia y analizadas por esta Sindicatura. Sin embargo, y debido a que la Estrategia Valenciana no incluye los hitos y objetivos concretos que se esperan conseguir con cada medida ni la estimación del coste económico de implementar cada una de ellas, no se puede obtener el grado de ejecución real de la Estrategia, así como si las medidas previstas han sido implementadas en su totalidad. Además, los planes sectoriales vigentes no son transversales.