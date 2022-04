Generalitat y Consejo Rector pactan el contrato programa de À Punt tras 16 meses caducado

El Consejo Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació ha dado luz verde al contrato-programa de À Punt que ha de regir el funcionamiento del sector audiovisual para 2022 y 2023 después de que la dirección del ente y Presidencia de la Generalitat ultimaran un pacto que se venía atragantando desde finales de 2020. Nunca es tarde si la dicha es buena aunque valorar si el retraso ha merecido la pena es algo todavía por ver.

La aprobación del documento (al que le quedarían una serie de trámites administrativos para su oficialización total) llega tras más de un año de negociaciones, tiras y aflojas, y con un texto caducado desde final de 2020. De hecho, 2021 empezó y terminó sin este soporte legal en el que se señalan las principales directrices y obligaciones que ha de tener el servicio público de radiotelevisión y todo lo relacionado con el espacio audiovisual, como objetivos de audiencia, presupuestos o cuotas de programación.

Son precisamente estos dos últimos puntos los que se han solventado en las últimas jornadas entre Presidencia de la Generalitat y la dirección del Consejo Rector y que han permitido la aprobación definitiva del acuerdo en el seno del órgano.

Uno de los asuntos que más dificultaba la aprobación del contrato-programa era el aspecto económico, sobre todo, tras los 10 millones de devolución del IVA que tiene pendientes la televisión autonómica y que descuadraron sus cuentas en junio del año pasado, cuando se dio a conocer el cambio de criterio de Hacienda.

El nuevo texto garantiza "retransmisiones periódicas" del hecho religioso aunque "en función del peso de cada confesión en la Comunitat Valenciana"

La solución ha sido por dos vías: por una parte, una inyección económica extra de 12 millones para este 2022 (tal y como se aprobó en los Presupuestos de la Generalitat vía enmiendas) y otros 13 millones para el año que viene. Estos, no obstante, irán para el fomento del sector audiovisual a través de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació y no entrarán en el presupuesto de la televisión autonómica (constituida bajo una SA) ya que un incremento de su montante global podría ir destinado a aumentar la plantilla, algo que no se quería.

La otra parte es también una vía aplicada en los presupuestos autonómicos de este ejercicio y es para asumir la deuda que genere el ente. Esta vía se abrió a través de la Ley de Acompañamiento con una fórmula similar a la de Ferrocarrils de la Generalitat (FGV) y por la que el Consell asume el descuadre en las cuentas del órgano audiovisual público, siempre que sea por el pago pendiente del IVA.

El objetivo es cubrir todas las vías posibles en el caso de que la Justicia acabe dando la razón a Hacienda en su litigio con las televisiones autonómicas (hay más que se encuentran afectadas) y que ello no ponga en peligro la viabilidad del ente valenciano. De hecho, en noviembre Puig ya garantizó que se incrementaría el presupuesto de la empresa en caso de una sentencia contraria.

Otro de los problemas que había enquistado el desarrollo del contrato-programa era la inclusión de las misas y garantizar o no su emisión. Al final, el texto asegura unas "retransmisiones periódicas", sin el compromiso de que sean semanales, y que se harán "en función del peso de cada confesión religiosa en la Comunitat Valenciana". Esto significa que la parte católica contará con una importante representación, como quería el Consell que insistía en garantizar estos espacios, pero incluyendo también, en menor medida, a otras religiones.