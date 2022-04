María Arnal —miembro del Departamento de Investigación de ESIC Business and Marketing School y del comité de organización del «hackathon»— y Aitor Marcilla —estudiante de segundo curso del grado Global Marketing Management— analizan el evento que se celebrará mañana a las 16:00 horas.

P: ¿Cómo definiría la experiencia de un «hackathon»?

MARÍA: Este evento surge para resolver un problema determinado de forma colaborativa. Monster nos plantea un reto y el objetivo es que el alumnado busque y desarrolle soluciones mediante el análisis de información.

En esta edición el objeto principal, abordado desde la perspectiva de «marketing», es averiguar qué puede hacer Monster para seguir siendo la marca líder del mercado.

P: ¿Qué hace tan especial a esta edición respecto a las celebradas anteriormente?

M: En cada edición contamos con un equipo muy potente, muy creativo, y en cada «hackathon» incorporamos alguna novedad o mejora. En este caso, se va a celebrar durante 24 horas, una experiencia totalmente intensa que incorpora varias localizaciones y que, además, sirve de apoyo a la herencia que nos ha dejado la pandemia en materia de potenciación de herramientas digitales a nivel de comunicación y trabajo colaborativo.

Otra cosa muy buena es que vamos a contar con participantes de diversas edades, como alumnado de Bachiller, grado, postgrado y ciclos formativos. Es una oportunidad excelente para que interactúen y trabajen juntas personas de edades diversas. El objetivo es enriquecerse entre unos y otros y establecer sinergias.

AITOR: Considero que lo más especial de un «hackathon» son las personas con las que formas equipo. Se convierten en algo más que compañeros, ya que todos ponemos de nuestra parte para conseguir un mismo objetivo.

Para mí la actitud perfecta para afrontar retos de este estilo es ir a por todas, demostrar todo de lo que eres capaz y hacerlo de forma que tu equipo y las personas que lo forman crezcáis.

'El evento defiende la filosofía de aprendizaje 'Learning by doin' de ESIC. Si no se hace, no se aprende'

P: ¿Cómo mejora esta iniciativa las capacidades de los participantes?

M: Tiene muchas ventajas a distintos niveles. En primer lugar, posee una parte muy experiencial, algo que cada participante se llevan a nivel persona. Por el tipo de trabajo requerido, se fomentan las competencias blandas, tan esenciales para el desarrollo profesional.

Además, supone una oportunidad muy buena para retarse a uno mismo, es un trabajo de superación. Los alumnos y alumnas que tienen ya conocimiento de «marketing» cuentan con un escenario perfecto para ponerlos en práctica. Es la filosofía de ESIC: «Learning by doing». Si no lo haces, no lo aprendes.

A: En materia de aprendizaje se podría decir que un «hackathon» te proporciona todo. Te pone a prueba en todos los aspectos de una empresa real, ya sea recursos humanos, negociación, ventas, «marketing» o comunicación.

En clase aprendes los conceptos teóricos de forma separada, pero con este tipo de eventos pones en práctica todas esos conocimientos de forma conjunta.

P: ¿Por qué un centro como ESIC decide participar en una jornada como el «hackathon»?

M: Lo que nos lleva a organizar eventos como este es acercar la realidad de las empresas al alumnado, por eso lo hacemos al abrigo del caso real de una empresa. Que vean que lo que les contamos en clase es verdad, práctico y útil.

A: Considero que todas las universidades deberían apostar y realizar retos como el «hackathon». Las clases están muy bien, pero cuando realmente aprendes es cuando sales de tu zona de confort y haces cosas de verdad.

Además, este tipo de eventos te dan la oportunidad de superar tus propias expectativas y darte cuenta de lo que eres capaz cuando trabajas bajo presión. Creo que todo estudiante debería aprovechar oportunidades como esta y dar un paso hacia adelante. Adiós a la pereza y al desinterés, se trata de encontrar la manera de progresar.

'Esta iniciativa te da la oportunidad de superar tus propias expectativas y ver de qué eres capaz'

P: En tu caso, Aitor, ¿por qué te interesan retos como el Hackathon ESIC Monster Energy?

A: Mi interés por este tipo de retos viene de la adrenalina que te producen al tener que realizar múltiples tareas y resolver complejos problemas en tiempos reducidos de uno o dos días. Uno de los aspectos más positivos de estos retos es el «learning by doing», aprender haciendo.

Considero que esta filosofía es una de las mejores para cualquier estudiante, persona y emprendedor. En clase nunca se va lo suficientemente rápido, pero si tienes ansias por aprender y progresar no hay mejor forma de hacerlo que realizando proyectos de verdad, fallando, reflexionando y progresando.

De hecho, no es la primera vez que participo en un evento como este. Si hablamos de hackathon», he formado parte de pasadas convocatorias que ESIC llevó a cabo el año pasado. Mis compañeros y yo hemos quedado finalistas más de una vez.