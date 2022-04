Los centros de salud del Arnau-Llíria, el Clínico y Orihuela son los que más refuerzos recibirán

Las plantillas de los centros de salud de los departamentos del Arnau-Llíria, el Clínico, Orihuela y el Hospital General de Valencia son las que más van a crecer a partir del 1 de mayo, fecha en la que empezarán a cubrirse las 5.040 nuevas plazas estructurales prometidas por la Conselleria de Sanidad. Los nuevos puestos vienen a "consolidar" en parte el trabajo de los contratos de refuerzo covid que se han venido renovando de forma temporal en estos meses de pandemia y que finalizan el próximo 30 de abril, lo que supone que en algunos ámbitos no supondrán realmente crecimiento de personal sobre el que ahora está trabajando pero sí una continuidad, que no se está dando en otras autonomías, y una mejora de los contratos.

Así se desprende del detalle del reparto de las plazas anunciadas el martes por la consellera Ana Barceló: de las 5.040 a crear en mayo, 1.613 se destinarán a centros de salud de Primaria y las que más lo van a notar serán las áreas del Arnau (con 160 nuevas plazas); el Clínico (136 más); Orihuela, (119 nuevas) y el Hospital General de Valencia (con 114), precisamente cuatro de los departamentos que suelen copar los primeros puestos en los ranking de los centros de salud más saturados. En el Arnau, de las 160 nuevas plazas, 28 son para médicos de Familia, además de un nuevo pediatra y 56 plazas de enfermería, añadiendo también las especializadas y las tres matronas. Además, sumarán 8 fisioterapeutas y 6 trabajadores sociales. Para los centros de salud del Clínico se han previsto 27 plazas de médicos de Familia y 56 plazas de enfermería (contando con las especializadas y dos matronas). Solo en estos cuatro departamentos de salud se concentran uno de cada tres nuevas plazas que se van a crear el 1 de mayo. El resto, y por volumen de puestos creados, se irán a las áreas de Alicante (97 plazas), Xàtiva (93), Elda (91), Sant Joan d'Alacant (89), Castelló (77), La Fe (76), Elx (72), Gandia (69), Sagunt (67) y Peset (67). Por detrás, quedan las áreas de salud de Marina Baixa (61), Alcoi (58), La Plana (57), Vinaròs (30) y Requena que, con 14 plazas será el departamento que menos crecerá. Ya estaban saturados antes de la pandemia La pandemia ha terminado de tensionar el sistema de Atención Primaria al completo (sobre todo con las últimas olas que han generado una avalancha de casos leves) pero, antes de que la covid-19 llenase todas las agendas médicas, los centros de salud valencianos ya sufrían la falta de ratios médico/paciente adecuadas, algo que venían denunciando desde sindicatos y sociedad científicas. Precisamente, las áreas de salud en las que más nuevas plazas se van a crear eran algunas de las que ya antes de la pandemia aparecían en los primeros puestos como las más saturadas con cupos de cartillas asignadas a cada médico de Familia y/o pediatra por encima de lo aconsejable, es decir, 1.500 cartillas por cada médico y entre 800 y 900 niños por cada pediatra. De hecho, y según un estudio de la Conselleria de Sanidad de principios de 2019, la zona básica de Bétera (en el departamento de Valencia-Arnau) era la más saturada de toda la Comunitat Valenciana con centros de salud con unos cupos de 1.800 cartillas por profesional. En ese listado también aparecía el Clínico. "Pocos médicos y pediatras" De coincidir, efectivamente, el aumento de plazas con las áreas de salud que siguen estando más tensionadas, se podría decir que la Conselleria de Sanidad habría resuelto bien el puzzle del aumento de plantilla pero el detalle de las plazas por categorías profesionales es el que más tensiones ha generado. El sindicato médico CESM fue el primero en incidir en que se iba a contratar al doble de enfermeros que de médicos cuando "ni el personal administrativo ni de enfermería pueden sustituir las funciones que desarrollamos los médicos". En el ámbito de la Primaria, la presidenta de la Sociedad Valenciana de Medicina Familiar y Comunitaria, Mª Ángeles Medina, recordaba ayer que una media de 15 médicos por departamento era "escasa. Creemos que haría falta doblarlos para adecuar los cupos a la complejidad de los pacientes". Medina criticaba además que el aumento de plazas en las áreas de gestión directa iban a aumentar "todavía más" la brecha que hay con las áreas de salud bajo gestión privada. "Si Sanidad no les obliga seguirá teniendo unos cupos disparados", aseguró. Precisamente en el desglose de áreas, no aparecen los tres departamentos bajo concesión (ni Manises, Dénia ni Elx-Crevillent) pero tampoco Torrevieja que Sanidad acaba de revertir. Mientras, desde la Sociedad Valenciana de Pediatría, su presidenta Eva Suárez clamaba contra el reparto realizado por la conselleria y que solo prevé cinco plazas de pediatras para toda la C. Valenciana. "Las cinco plazas nuevas que se crean son proporcionales a lo que le importamos los pediatras a la Conselleria de Sanidad", se lamentaba. El reparto también ha incomodado a otros colectivos como el de los médicos intensivistas. La Sociedad Valenciana de Medicina Intensiva, Críticas y Unidades Coronarias (Sovamicyuc) remitía ayer una carta a la Conselleria de Sanidad (firmada por todos los jefes de servicio) quejándose porque entre las 5.040 nuevas plazas solo hay 7 para intensivistas. "Los servicios de Medicina Intensiva van a quedar en una situación de mayor precariedad que previo a la pandemia, cuando ya era notoria la falta de facultativos", aseguran en la misiva.