Oltra pasa al ataque mientras la oposición exige su salida en la sesión más bronca en las Corts

En la sesión más bronca de la legislatura, a poco más de un año de las elecciones autonómicas, y con el nuevo escenario político que plantea la posible imputación de la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, y las consecuencias políticas que puede acarrear, el parlamento valenciano se ha dividido este jueves más que nunca en dos bloques.

Irreconciliables parecen. La tensión ha subido en la cámara varios grados. A un lado, PP, Ciudadanos y Vox, exigen la destitución de la vicepresidenta del Consell, y al otro, Compromís, PSPV y Unides Podem, defienden que es tiempo de que dé explicaciones ante la Justicia, como le reclama el juez que investiga el posible ocultamiento de abusos a una menor en la conselleria que dirige la vicepresidenta pero no de las responsabilidades políticas.

En la sesión de este jueves, la vicepresidenta lejos de dedicarse a defenderse y a capear el temporal de una oposición embravecida por los vientos aparentemente favorables que le llegan de los juzgados, ha pasado al ataque. Si dice el clásico que la mejor defensa es un buen ataque, eso es lo que ha hecho la lideresa de Compromís.

Oltra ha denunciado que tras la "cacería" de la extrema derecha contra ella existe en realidad una confabulación de intereses mucho más amplia. En ella están, siempre según el relato de Oltra, la empresa Ribera Salud, que ha perdido unos cien millones en ingresos públicos por la reversión de los departamentos de salud de la Ribera o Torrevieja desde que gobierna el Botànic; el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps; el senador del PP Fernando de Rosa y la institución del Ateneo Mercantil de València, que ha dado cobertura a actos de la extrema derecha y que preside Carmen de Rosa, hermana del senador De Rosa y del director ejecutivo de Ribera Salud, Alberto de Rosa.

Oltra considera cerrado el círculo con una imagen, que ha exhibido en el hemiciclo. Fue tomada el pasado mes de septiembre de 2021, según el entorno de la vicepresidenta, en la estación de Atocha de Madrid y en ella aparecen Camps, una de las fundadoras de Vox, Cristina Seguí, que es a su vez denunciante del caso que podría llevar a Oltra a la imputación, y el mencionado Alberto de Rosa.

"En toda cacería política hay que seguir el rastro del dinero", ha dicho la vicepresidenta mientras mostraba la fotografía.

El expresidente Camps ha mostrado en diversas ocasiones pública animadversión contra ella que abanderó la lucha y las denuncias contra la corrupción del PP mientras estaba en la oposición. Oltra fue una de las dirigentes políticas que con más potencia denunció los casos de corrupción vinculados a los años de gobierno del PP.

Camps nombró conseller de Justicia a Fernando de Rosa (2007-2008), que ahora es senador del PP y hermano de Alberto y Carmen de Rosa. De Rosa fue también vicepresidente del CGPJ (2008-2014), presidente de la Audiencia Provincial de Valencia (2015-2019), donde se juzga ahora el caso contra Oltra y donde se juzgó el caso contra su exmarido. El círculo cercano a la vicepresidenta recuerda que De Rosa criticó duramente el proceso judicial de Gürtel mientras fue vicepresidente del CGPJ y mostró su apoyo a Camps en aquellos años.

Respecto a Cristina Seguí añaden que es una de las denunciantes en el caso contra Oltra en calidad de acusación popular. Preside la asociación Gobiérnate. Según el entorno de Oltra ya intentó que juzgaran a la vicepresidenta en el TSJCV pero el tribunal lo rechazó porque no disponía de "ningún indicio objetivo".

Ambos, tanto Camps como Seguí, comparten el mismo abogado, añaden las fuentes. Y recuerdan que la que fue fundadora de Vox ha promocionado en diversos medios de comunicación y redes sociales a Teresa, la menor que denunció los abusos, ahora ya mayor de edad, tras la sentencia condenatoria en la Audiencia de València. Organizó un acto precisamente en el Ateneo Mercantil de València con la presencia de Teresa en el escenario.

Presume Seguí, según señalan las mismas fuentes, de cuidar de Teresa y de mediar para buscarle trabajo en un hospital de Ribera Salud en la Comunidad de Madrid y en una conversación cruzada en redes sociales Teresa cuestionaba la ayuda recibida por Seguí, que le contesta asegurando que le había buscado trabajo en ese centro hospitalario.

En fechas posteriores, y ya con el juicio contra el personal de la Conselleria de Igualdad en marcha, Teresa continúa apareciendo en medios digitales en los que critica que quienes le prometieron ayuda y se la estaban dando, ya no mostraban el mismo interés.

Respecto al grupo Ribera Salud, recuerdan que logró la gestión de varios hospitales en la Comunitat Valenciana durante la etapa de Gobierno del PP con el llamado ‘Modelo Alzira’. Un modelo por el que la Administración paga a una empresa una cantidad anual fija por habitante y otra cantidad por atender a los habitantes que no residen en el área de salud del hospital. El Hospital de Alzira fue el primero en ser privatizado en España. Ribera Salud también obtuvo el Hospital de Torrevieja en 2006 (durante la etapa de gobierno de Francisco Camps).

Mientras, el PPCV ha vuelto a acusar al 'president' Puig y a la vicepresidenta de tener un "pacto de silencio", por los casos judiciales relacionados con el hermano de Ximo Puig y con el exmarido de Mónica Oltra, y les ha urgido a adoptar responsabilidades políticas como exigían cuando estaban en la oposición antes de 2015.

Durante su intervención, la síndica popular, María José Catalá ha exigido a Puig que tome cartas en el caso de Oltra, advirtiendo, como recoge la exposición razonada del juez, que hay indicios serios de tapar un caso de abusos sexuales a una menor tutelada por parte de su exmarido. "Y no lo dice la derecha, lo dice un juez", remarca Catalá.

La síndica popular ha pedido que la Abogacía de la Generalitat se persone en ambos casos y el PP ha pedido que se den explicaciones en las Corts sobre los criterios que se siguen para las personaciones y ha asegurado que Oltra está "sobrepasada" con Puig "atado de pies y manos" por las presuntas irregularidades en ayudas concedidas a empresas vinculadas a su hermano, Francis Puig, que está citado a declarar por este caso en mayo.

"Lo de su hermano no pinta bien", ha insistido Catalá, y ha reprochado que "los que venían a dar lecciones están tapándose mutuamente las vergüenzas". Catalá recuerda a Puig y a Oltra algunos de sus "mantras" cuando estaban en la oposición y cuando inquirían a Rita Barberá y otros cargos 'populares' que los partidos deben tener un comportamiento ético, que las responsabilidades políticas no se pueden asumir solo cuando hay una decisión judicial o que "no se puede tener la cabeza en la gestión y los pies en el juzgado". "¿Dónde está la decencia? ¿Se acuerdan del 'tornen els diners'?", ha rematado.

Como réplica, el 'president' reprocha al PP que lo que más le preocupe en la situación actual sea "si la Abogacía se ha de personar en el caso que hay contra una empresa determinada". "No sufra, en el momento en el que sea oportuno no habrá ningún problema en que la Generalitat se persone", ha añadido Puig.

También ha reiterado que el Consell "en todo momento ha actuado correctamente en esta cuestión" y que el PP ya ha perdido seis querellas y no tiene proyecto político para la Comunitat Valenciana". Por contra, ha defendido que "este es un gobierno honrado y sobre todo defiende a las personas".

Así ha rechazado Puig las críticas de "infierno social", destacando que la autonomía ya está por encima de la media europea en inversión social, aunque ha reconocido que todo es mejorable como apuntan los últimos informes del Síndic de Greuges. Mientras, los diputados de Ciudadanos han mostrado en sus escaños pancartas con el texto 'Oltra vete ya, hasta cuándo piensa alargar esta vergüenza".