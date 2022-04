La Sala de Gobierno de los jueces de València, el órgano por el que se gobierna, hizo público ayer el acuerdo salido de la sesión celebrada para manifestar su «hondo pesar por la muerte de niños y mujeres víctimas de la violencia de género», pero también para cerrar filas en torno a la actuación judicial en el parricidio de Sueca.

Así, afirman que «procede reiterar el apoyo, la confianza y el respeto a los jueces especializados en violencia machista, a los juzgados mixtos y, en definitiva, a cualquier órgano judicial que vea un asunto de este tipo» y muestran «el total apoyo y confianza a los jueces y demás actores que intervienen en la Administración de Justicia en aquellos asuntos relacionados con la violencia ejercida sobre la mujer, sobre sus hijos o demás miembros de la familia».

En ese acuerdo, a los que los jueces no suelen dar publicidad, afirman que es su «deber trabajar de manera incansable para adecuar legislación y protocolos a las realidades sociales sin perder nunca de vista el sufrimiento de las víctimas, priorizando la coordinación y el trabajo conjunto», pero, eso sí, «en el seno de las comisiones provinciales de Coordinación contra la Violencia de Género constituidas por el Consejo General del Poder judicial y presididas por los presidentes de las Audiencias Provinciales», en alusión a la reunión extraordinaria convocada ayer por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, y a la que los jueces, finalmente, no asistieron.

«El riesgo cero no existe»

Respecto a si hubo fallos, dejan clara su opinión: «La crítica ha de servir para no cejar en el propósito de perfeccionar el sistema de protección sin olvidar que el riesgo cero no existe». Y, a continuación, agregan: «Sin embargo, si trasladamos la idea de falta de coordinación institucional se acentuará la sensación de desamparo por parte de las víctimas de esta terrible lacra que merecen una respuesta sólida y efectiva del Estado».

El acuerdo concluye que «el reconocimiento por su entrega [la de los jueces] y por la extraordinaria labor que están desarrollando debe ir ligado a la idea de que solo hay un culpable: el agresor. El sistema es mejorable. Y en ello hay que poner todo el empeño. Hablar de fallos o de errores del sistema es una simplificación que hace mucho daño. Es cierto que el sistema no es infalible. Pero los jueces de esta Comunidad, los fiscales, los policías, los guardias civiles, los psicólogos, los forenses... todos, salvan miles de vidas de mujeres y niños. Ése es el mensaje que debemos trasladar a la sociedad. Lo contrario erosionará la confianza de las víctimas en el sistema. Y eso no se lo puede permitir la Justicia, pero sobre todo, no se lo puede permitir ninguna víctima.».