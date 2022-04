Las clases medias valencianas se acercan a las bajas y han empeorado durante los últimos años sus condiciones de vida más que en el resto de España.

Esta es una de las conclusiones de 'Camins d'incertesa i frustració. Les classes mitjanes valencianes (2004-2018)', del profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la Universitat de València Rafael Castelló-Cogollos.

La monografía, publicada por la Institución Alfons el Magnànim-Centro Valenciano de Estudios y de Investigación, mediante encuestas y datos cuantitativos, lleva a cabo un análisis exhaustivo de la evolución de los diferentes grupos de clase social y, en concreto, de las clases medias valencianas durante la crisis económica, y alerta sobre el incremento de la desigualdad, el castigo a las rentas del trabajo y la fatiga de solidaridad.

El riesgo de pobreza y exclusión aumentó un 33,8% para la clase media y un 44,7% en las clases bajas valencianas

Durante los últimos años, las clases medias valencianas han vivido un período de dificultad que en el resto de España se ha observado de forma diferente según los resultados de las encuestas. En el caso de la Comunitat Valenciana, el riesgo de pobreza y exclusión aumentó un 33,8% para la clase media y un 44,7% en las clases bajas valencianas.

En cambio, según el indicador europeo que mide este riesgo, At Risk of Poverty and Exclusion (AROPE) se ha detectado que en el resto de España la visión es muy distinta: el riesgo de pobreza y exclusión aumenta un 21% por en las clases bajas y disminuye casi un 17% para las clases medias. En cuanto a las clases altas, en la Comunitat Valenciana el riesgo de exclusión se redujo un 84% entre 2004 y 2018, más del doble que en el resto de España (39,9%).

La composición de las clases medias ha cambiado. Estas se han polarizado internamente, por lo que ahora están menos cohesionadas. En este camino han sufrido un empobrecimiento y una experiencia de movilidad descendente, así como un acercamiento a las clases bajas. Los tipos de trabajos y sus rentas se han reducido, también su consumo provocado por el aumento de los precios y ahora se necesitan más ingresos de capital para mantenerse en la posición.

Estos factores configuran un escenario en el que las clases medias valencianas han visto cómo las relaciones de mercado han complicado el mantenimiento de sus condiciones de vida. El proceso general de recortes de los presupuestos y contrataciones públicas tiene un impacto negativo especial sobre las clases medias que, además, en el caso valenciano se agrava por los déficits de financiación pública por parte de los gobiernos centrales.

'Camins d'Incertesa i frustració' es un libro donde se puede comprobar cómo las clases medias valencianas, a diferencia del resto de territorios de España, han sido especialmente perjudicadas tanto por los procesos predistributivos, resultado de los mecanismos del mercado, como por los distributivos, efecto del funcionamiento del Estado. La sociedad valenciana se encuentra en un cruce en cuanto a su modelo económico y también respecto a la financiación autonómica, ya que una financiación justa podría tener efectos correctores. El libro de Rafael Castelló es el número 8 de la colección 'Descobrim', dirigida por Antonio Ariño. El diseño de colección es del editor Jaume Ortolà y el de la cubierta, del diseñador Eugenio Simó.

Identidades colectivas territoriales

Rafael Castelló-Cogollos (Carcaixent, Ribera Alta, 1964) es profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social, y ha sido director del Servicio de Lenguas y Política Lingüística de la Universitat de València. Imparte docencia sobre técnicas cuantitativas de investigación social y sobre la estructura social del País Valenciano. Es licenciado en Economía (1986) y doctor en Sociología (1999). Sus investigaciones se centran en las identidades colectivas territoriales y prácticas lingüísticas, en la sociología de la participación política y social, y en la estructura social de las desigualdades.

Ha publicado en múltiples obras colectivas sobre estas cuestiones, y también artículos de investigación en Revista Española de Investigaciones Sociológicas, Catalan Journal of Communication and Cultural Studies, Arxius de Ciències Socials, Debats y Revista Española de Sociología, entre otros. Ha formado parte de equipos de investigación en proyctos de R+D+i financiados por el Ministerio de Ciencia e Innovación sobre la precariedad vital y las respuestas sociales emergentes en las crisis.