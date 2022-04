Las clases medias valencianas se acercan a las más bajas a causa de la infrafinanciación autonómica

La infrafinanciación autonómica es la causa principal de que, durante el período que va desde 2004 a 2018, la clase media valenciana esté difuminándose poco a poco y se esté acercando a los estratos de renta considerados como bajos. Así, la clase media ha aumentado en solo 14 años un 33,8 % su riesgo de pobreza, algo que se eleva hasta el 44,7 % en las clases bajas, que son, por otro lado, las más golpeadas desde la crisis de 2008 -sin llegar a ver los efectos de la pandemia de covid-. Esas son las conclusiones que se desprenden del extenso estudio publicado por el sociólogo de la Universidad de València (UV) Rafa Castelló-Cogollos.

"El problema podía ser debido a dos cosas: una sería que las rentas o los ingresos del mercado o sus inversiones de capital hubieran ido peor, pero en los estudios se ve que las rentas de mercado no pierden y de hecho ganan un poquito más; la otra explicación es que haya un ingreso neto que se obtenga del Estado en el que aportes más de lo que recibas, así que yo lo vinculo a eso, a la infrafinanciación, que tiene un impacto negativo en las clases medias valencianas", analiza Castelló-Cogollos en declaraciones a Levante-EMV. El profesor del Departamento de Sociología y Antropología Social de la UV publica la monografía sobre el tema en un libro bajo el nombre "Camins d'incertesa i frustració", editado por la Institució Alfons el Magnànim-Centre Valencià d'Estudis i d'Investigació.

Castelló-Cogollos ha recogido los datos desde 2004 a 2018 procedentes del indicador En Riesgo de Pobreza y Exclusión (Arope, por su sigla en inglés) para elaborar el estudio. En la publicación, concluye que las clases altas han disparado todavía más sus rentas. "Aquí se nota más el hecho de que las clases altas son más altas", afirma el autor. En otras palabras, los ricos son ahora más ricos y los pobres, más pobres.

Se da la circunstancia particular añadida de que en el resto de España, durante todos esos años, se dio un fenómeno contrario. No en cuanto a las clases altas, sino respecto a las medias. En el conjunto del país, ese estrato se separó de manera progresiva de las clases bajas, a la inversa que en el territorio valenciano. "Es fundamentalmente una diferencia cualitativa, unos no pierden posiciones y los valencianos, sí", explica Castelló-Cogollos.

Según el académico, trabajos que antes pertenecían a la clase media son ahora de clase baja, "sobre todo en posiciones de técnicos medios, como administrativos". "Obtenemos una imagen de un sistema que es muy extractivo, se podría decir colonial. La Comunitat Valenciana paga más de lo que recibe, está por debajo de la renta estatal y, así y todo, aporta más. Es una relación, cuanto menos, extraña", asevera Castelló-Cogollos.

Renta per cápita en declive

La renta per cápita de los valencianos, que en 1989 estaba casi a la par que el de la media española -98,9 %- ha perdido en tres décadas doce puntos y al cierre de 2019 se encontraba en el 87,8 %, según un informe publicado el pasado octubre por CaixaBank Research. El PIB per cápita ha aumentado considerablemente desde 1989, al pasar de 7.351 a 23.206 euros, pero en dicho período la población ha crecido en casi 1,2 millones de personas, hasta los 5,02 millones de finales de 2019.

El autor del estudio apunta a que, para mejorar esas perspectivas poco halagüeñas, debe haber intervenciones de carácter real sobre las condiciones de vida de las personas, los salarios y las contrataciones. "La polarización interna, el empobrecimiento relativo, la devaluación laboral y el maltrato estatal son la experiencia de las clases medias en el País Valencià", se expresa en las conclusiones del libro. Asimismo, se indica que se ha producido una movilidad ocupacional descendiente entre las clases medias, con escasa participación en empleos intermedios y directivas, algo que sí suele pasar en el resto de sociedades capitalistas similares en su concepto a la valenciana.

Una frustración perjudicial

El estudio apunta a la desaparición de la percepción de que la meritocracia "premiará" y se llegará "donde están las clases más altas". "Cada vez vemos más que eso no es así", dice el sociólogo. Según sus conclusiones, percibe una "frustración" tal que le llevó a incluir esa palabra en el título de la publicación. "La apertura del neoliberalismo genera incerteza", dice sobre la otra valoración que coloca en el encabezado del libro.

Castelló-Cogollos aventura dos futuros probables y que aumentarían la polarización que ya existe en la actualidad. Según él, es posible que los valencianos manejen esa frustración hacia propuestas de extrema derecha. "Tienen argumentos falaces, pero pueden convencer electoralmente", dice. Y, si los gobiernos estatales abandonan propuestas de mejora de la financiación valenciana, pronostica que puede haber "protestas en las calles y movilizaciones" por el enfado de la gente con la Administración estatal. "Una situación que es claramente injusta puede sembrar que los valencianos vean que no pueden aspirar a lo mismo que aspira el resto", insiste.

Una cuestión fundamental es que el estudio publicado abarca hasta 2018 y, por tanto, falta por ver cómo afectó la pandemia y, de manera más reciente, la guerra de Ucrania, con la inflación creciente en la actualidad. "Tendrá un impacto significativo. Se debe haber producido un retroceso de todas las rentas", comenta, al tiempo que indica que el modelo económico enfocado en el sector servicios que hay en la C. Valenciana ha sido de los más golpeados en los últimos años.