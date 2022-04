El pleno del Consell celebrado este viernes ha autorizado sacar de nuevo a concurso el servicio de ambulancias (transporte sanitario terrestre urgente y no urgente) con un contrato cuyo presupuesto base de licitación es de 372.798.529,66 euros, IVA incluido. Tal como adelantó este diario, la Conselleria de Sanidad ya había iniciado los trámites de este macrocontrato publicando un anuncio previo (con un importe de licitación de 378,2 millones de euros sin impuestos) y un valor estimado del contrato de 653,9 millones.

Sanidad vuelve a poner en marcha este macroconcurso después de que este año 2022 llegue a su fin el contrato con la UTE Ayuda SLU que es la que se encarga del servicio desde 2018 cuando se adjudicó el contrato que, por aquel entonces, se elevaba a 226 millones de euros.

Según la información facilitada esta mañana, el contrato incluye el servicio de transporte sanitario urgente y transporte no urgente, que incluye las ambulancias de Soporte Vital Básico SVB o tipo B y las de Soporte Vital Avanzado o tipo C, las conocidas como SAMU, además de las ambulancias convencionales y de transporte colectivo, acondicionadas para el transporte conjunto de enfermos cuyo traslado no revista carácter de urgencia (clase A2). El contrato incluye también el traslado de los equipos de trasplantes, que disponen de furgonetas propias.

Según detalló hace unos días la consellera de Sanidad, Ana Barceló, con este nuevo contrato se aumentará el número de ambulancias en servicio, 68 ambulancias más (61 de transporte no urgente y 7 de servicio vital básico SVB) y además se ampliarán los horarios en seis servicios SVB y en otros 7 ambulancias de Soporte Vital Avanzado (SAMU) hasta las 24 horas.

Nuevos requisitos

En el nuevo contrato, Sanidad requerirá a la empresa adjudicataria que implante sistemas de geolocalización y de transmisión de voz y datos telemáticos en los vehículos así como los sistemas de registro de la información clínico-administrativa, el sistema de información de coordinación de transporte sanitario y los recursos necesarios para la gestión del centro de coordinación de transporte sanitario de la empresa.

La empresa adjudicataria también deberá arrendar ambulancias sin conductor para determinadas unidades de Soporte Vital Avanzado del Servicio de Emergencia Sanitarias (SES) de la Comunitat Valenciana, para ser utilizadas por personal conductor propio de la Conselleria de Sanidad Universal y Salud Pública.

Por último, y según la información ofrecida esta mañana también se suministrarán vehículos destinados al apoyo logístico y coordinación para emergencia con múltiples víctimas.