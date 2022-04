Los médicos valencianos se sienten "marginados" en el reparto de nuevas plazas

Los pediatras, los intensivistas, el equipo directivo de Enfermería del Hospital de Alcoi y ahora los tres colegios oficiales de médicos de la C. Valenciana. El consejo que agrupa a las tres entidades ha sido el último en unirse a la lista de "agraviados" por el reparto de las 5.040 nuevas plazas estructurales con las que crecerá a partir del 1 de mayo la plantilla de la sanidad pública valenciana y que vienen a "consolidar" parcialmente el trabajo que han hecho los refuerzos covid que acaban justo ese día.

El órgano oficial, en representación de los tres colegios oficiales de médicos, ha instado a la Conselleria de Sanidad a una reunión urgente ya que se sienten "marginados" con el reparto de las nuevas plazas, pues "solo 979" de las 5.040 nuevas plazas estructurales serán para facultativos, una de cada cinco. "Con eso no se resuelve la presión asistencial en Atención Primaria, Especializada y Urgencias", han asegurado esta mañana.

En el escrito recuerdan que destinando 304 médicos (de las 979 plazas de facultativos) a la Atención Primaria "no se refuerza como corresponde" este nivel asistencial "cuyas carencias han quedado en evidencia durante los dos años de pandemia" ni se refuerza convenientemente las plantillas de hospitales y Urgencias. "En los hospitales se anuncian 375 plazas nuevas de médicos por 1.000 de enfermería, generando gran malestar en los servicios". En Urgencias, el consejo de médicos critica que se creen 24 plazas para médicos SAMU por 62 enfermeros. "Es inadmisible, los equipos de SAMU deben estar a la par en sus integrantes y la presencia del médico es insustituible", denuncian precisamente un día después de que el sindicato CSIF alertara de que desde el domingo ha habido varios servicios de SAMU que han operado en la C. Valenciana sin llevar un médico, pese a que es obligatorio.

"No se han atendido las demandas formuladas tanto por los colegios de médicos como por las sociedades científicas ni de las organizaciones sindicales médicas. La distribución no se atiene a las carencias históricas de personal médico y difícilmente se justifica para atender las necesidades de la población, cuando la población solicita ser atendida por un médico". "Una sanidad sin médicos, es mero engaño, no es sanidad", han lamentado en un comunicado.

Sanidad: "El reparto no es inamovible"

Desde la Conselleria de Sanidad quisieron ayer calmar los ánimos ante la suma de protestas al reparto asegurando que las tablas "no están cerradas" y que por tanto no eran inamovibles y que aún faltan 1.000 nuevas plazas por crear en septiembre que podrían venir a "reforzar tanto servicios hospitalarios como de Atención Primaria" pese a que en un primer momento se explicó que serían prácticamente todas para personal de hospitales.

Según el detalle del reparto de las 5.040 al que ha tenido acceso este diario, del total 1.613 nuevas plazas son para Atención Primaria. Departamentos de salud que año tras año estaban en el podio de los más saturados (como el Arnau, el Clínico, Orihuela o el H. General de Valencia) son en los que más plazas se van a crear.

El Hospital General de València se queda fuera

Precisamente el sindicato CSIF ha lamentado esta mañana el "abandono" del Hospital General de Valencia al no haberse incluido en el reparto de nuevas plazas (el centro hospitalario pero sí los centros de salud que dependen de él). CSIF lo considera un "agravio" para los 367.149 potenciales pacientes que tiene asignados y respecto de hospitales cercanos que sí que tendrán refuerzos.

Al igual que sucede con el Hospital Provincial de Castelló, estos centros no se han considerado en el reparto ya que dependen de sendos consorcios provinciales participados por las diputaciones provinciales y la Conselleria de Sanidad pero, organizativamente, sus plantillas todavía no dependen directamente de la administración autonómica. El plan para integrar a los trabajadores y equipararlos con el resto de la plantilla de la sanidad pública valenciana lleva años en marcha sin terminar de concretarse.

Tampoco está incluido en el reparto el hospital de Torrevieja, recién revertido a la gestión pública.