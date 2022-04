Nueve de cada diez bodas son solo civiles

Casi la totalidad de los matrimonios que se consuman en la Comunitat Valenciana son por lo civil. Concretamente, y según se extrae del Informe Ferrer i Guàrdia de 2021, publicado esta semana, el 91 % de los enlaces celebrados en la autonomía se hicieron por lo civil, frente al 8,15 % religiosos.

Un porcentaje de eventos aconfesionales que están por encima de la media Española, que se sitúa en 89,33 %. Unos datos que están por encima de los recogidos por la misma entidad en 2018, cuando las bodas eran civiles en el 83,7 % de los casos y religiosas en el 15, 6 % en la Comunitat Valenciana.

La tendencia española ha dado un giro radical: en 1992, el 79,4 % de los matrimonios eran confesionales y en 2020, casi 30 años después, el 89,5 % de los matrimonios que se celebraron fueron civiles

Respecto a las cifras nacionales durante la últimas décadas el panorama ha dado un giro radical. Así, al inicio del periodo analizado que empieza en 1992, el 79,4 % de los matrimonios eran confesionales, mientras que un 20,6 % de los matrimonios eran civiles.

En el año 2020, casi 30 años después, la tendencia se invirtió completamente, de manera que el 89,5 % de los matrimonios que se celebraron fueron civiles, frente a un 10,5 % de matrimonios confesionales.

Adscripción de opciones de conciencia

Por otra parte, y según los últimos datos disponibles publicados en el Informe de Ferrer i Guàrdia (que corresponden al barómetro del CIS de noviembre de 2019) en la Comunitat Valenciana hay un 68,5 % de personas que se consideran religiosas y un 30,5 % que son ateas (un 1,1 % no sabe). Es decir, uno de cada tres valencianos es ateo. Si se miran los datos del informe anterior, que datan de 2015 y 2016, las personas aconfesionales han aumentado en un 5 %, pues entonces se registraban 25 % de ateos y 73,2 % de religiosos (un 1,8 % no sabe).

Si se observan los datos nacionales, la conclusión principal que saca el informe es que cada año aumentan las personas no religiosas en España. Durante el año 2021, y según los datos recogidos en el Barómetro del CIS, el 37 % de la población española se adscribe a opciones de conciencia no religiosa —concretamente, un 14,6 % se considera atea, un 10,8 % indiferente o no creyente y un 11,6 % agnóstica—. Aunque el incremento de este valor presenta un crecimiento de 12 puntos porcentuales en el último quinquenio (2016: 25,1 %), actualmente un 61,4 % de las personas encuestadas se define como creyente de alguna religión (el 58,8 % son católicos y un 2,5 % de otras religiones).

Estos resultados, apuntan en el informe, empiezan a presentar "cambios evolutivos importantes en los últimos cinco años": se reduce en casi 15 puntos porcentuales la proporción de personas adscritas a opciones de conciencia religiosa (del 73 % en 2016 al 61 % en 2021) e incrementa en más de 10 puntos la proporción de personas no adscritas a opciones de conciencia religiosa.