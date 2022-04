El president de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado esta mañana que enviará una carta tanto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, para que incluyan la reforma del modelo de la financiación dentro de los pactos de Estado. El envío de la misiva se conoce después de que la financiación no formara parte de la agenda de la reunión entre ambos y tampoco esté entre los posibles pactos de Estado pese a que es un asunto nuclear de la agenda valenciana.

El jefe del Consell mantiene la reivindicación de un nuevo modelo de financiación. “No se puede mirar hacia otro lado y tenemos que garantizar los servicios públicos y un pilar fundamental es el sistema de financiación", ha asegurado.

"No puede estar fuera de la agenda, para nosotros es una reivindicación continua y una realidad que tiene que abordarse; si no tenemos recursos, no podemos sostener el escudo social, por eso ahora es más necesaria que nunca la reforma de la financiación, un tema que debe estar siempre en la agenda", insiste el jefe del Consell.

"Estamos incurriendo en una deuda muy grande pero garantizaremos los servicios públicos de los valencianos aunque sea con deuda, creo que de alguna manera tiene que reconstruirse el pacto de la transición", añade el presidente de la Generalitat.

Preguntado también esta mañana sobre si la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, tendría que dimitir si es imputada, el president insiste en que no quiere hacer futuribles y añade que tiene gran confianza en la justicia y añade respecto a la oposición que "no se puede estar destruyendo constamente sin aportar".

Puig asegura que hay mala fe de la oposición porque la Comunitat Valenciana era cuna de casos de corrupción cuando ahora es el foco de la esperanza y las grandes empresas deciden invertir como ha hecho Volkswagen en Sagunt", añade. "La derecha juega a otra cosa, está en el cuanto peor, mejor y en la búsqueda de una opción de gobierno aliados con la extrema derecha", reitera Puig.

Puig ha estado esta mañana en la feria “La Formación Profesional en la calle” donde ha destacado la importancia de la formación profesional, fundamental para la transformación económica. "El objetivo de este gobierno es la creación de puestos de trabajo, el pleno empleo y por eso necesitamos personas muy formadas y la FP es una vía para conseguirlo".