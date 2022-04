Desde que empezó abril, la Comunitat Valenciana ha transitado fugazmente por las cuatro estaciones del año. Lluvia, nieve en las cotas más altas y ayer un calor acusado que se vio reflejado en las temperaturas, que en algunos casos alcanzaron hasta los 28 grados.

Así, los termómetros han registrado una subida de 15 grados n tan solo 24 horas. Se ha pasado de lluvia, frío, incluso heladas a camisetas de tirantes al sol y primeros chapuzones en el mar. «Después del embolsamiento de aíre frío y las nevadas en el interior ha entrado un nuevo anticiclón del Atlántico con vientos de poniente. Esa mezcla de dos factores ha provocado cambios bruscos en las Comunitat Valenciana y se ha traducido en un extraordinario ascenso de las temperaturas», explica Samuer Biener, climatólogo de la Universidad de Alicante.

De hecho, esta llegada del calor hizo que ayer «se superaran los 28 grados en algunos puntos. Subieron las temperaturas entre 10 y 15 grados en 24 horas». Un fenómeno que ha dejado estampas graciosas sobre todo en Alicante, donde desde la playa se podía ver a bañistas y gente tomando el sol y a lo lejos la sierra de Aitana totalmente nevada.

¿Cuál es la razón de fondo de estos cambios tan bruscos? Jorge Olcina, Catedrático de Análisis Geográfico Regional y climatólogo de la Universidad de Alicante, apunta a que «está habiendo cambios muy rápidos de masas de aire frío y tropical por una razón muy característica, el calentamiento de las atmósferas». Es decir, a causa del calentamiento global, de la emisión de gases del cambio climatico, el aire se está moviendo más rápido « los cambios de tiempo se producen de forma más acelerada y brusca». «Esto provoca que pasemos del frío, la lluvia y la nieve al calor en apenas 24 horas, tal como ha ocurrido en la Comunitat estos días».

Esta coyuntura climática está forzando que el suelo agrícola se esté saturando. «Hay zonas en las que el campo no resiste ya tanta agua», dice Samuel Biener, y esto provoca que «los agricultores de distintas zonas estén perdiendo cosechas de cereza porque se han podrido, de olivas porque les salen hongos de la humedad o de almendros». Además, añade, «por si no fuera poco, ha habido heladas en el interior, lo que no ha favorecido al desarrollo de los cultivos». El mayor problema que han tenido, sin embargo, ha tenido que ver con la gran tromba de agua que cayó en las últimas dos semanas, que han inundado muchas hectáreas causando pérdidas millonarias, como ya alertaban hace unos días las asociaciones de agricultores valencianos.

Valores por encima de los 28 ºC

Las temperaturas máximas registradas en la Comunitat Valenciana se dispararon ayer hasta 8,5 grados más con respecto a las del miércoles favorecido sobre todo por el viento de poniente y, tras varias semanas con temporales y sin apenas ver salir el sol, ayer se rozaron los 28 grados en Castelló y se superaron en Sagunt.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en la provincia de Castelló se alcanzaron los 18,2 grados en Castellfort (+5,8); 20,7 en Morella (+5,6); 21,6 en Vilafranca del Cid (+6,2); y 27,7 en Castelló de la Plana (+8,3). En Valencia se registraron 20,5 grados en Utiel (+5,3); 25,4 en Polinyà del Xúquer (+7,1); 25,9 en València (+6,8); 26,1 en Xàtiva (+6,6); 26,9 en Llíria (+7); y 27 en Miramar (+8,5). En las comarcas del sur, las máximas han sido de 22,1 grados en Alcoi (+7,6); 22,6 en Pinoso (+8); 23,9 en El Altet (+6,7); 25 en Xàbia (+6,6); y 25,8 en Alicante (lo que supone 7 grados más que el miércoles).