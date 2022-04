“Lo çemdema, qu era diumenge, sa magestat deliberà partir de Betania per entrar en Hierusalem aab gran triumpho”, escribe nuestra clásica de la Lengua Valenciana del siglo XV, sor Isabel de Villena, Abadesa del Monestir de la Trinitat en su precioso libro “Vita Christi”, , capítulo 134, momento en que describe lo que conmemora la liturgia católica en el popular Domingo de Ramos. Lo leo en la minuciosa transcripción que hizo mossen Josep Alminyana, de Torrella, en 1992, trabajo que le costó prácticamente quedarse ciego.

Sin duda, la obra es un Evangelio sencillo, detallista, llano y muy vivo de la vida de Jesús, Isabel de Villena, cuya construcción gramatical delata en ella una gran latinista. Es un importante banco de datos lingüístico que nos retrotrae a la lengua autóctona hablada en el Reino de Valencia de hace seis siglos, palabras que en su inmensa mayoría aún conserva el pueblo, y que da la impresión ha sido poco utilizado para fortalecer y definir el valenciano actual.

En lo que respecta a esta primera gran jornada de la Semana Santa, cuenta que fue acompañado en esta entrada por María, su madre, y otras gentes. El motivo de la ida a Jerusalén era porque “e´s presentava a la mort e passio sua”. Esta frase es indicativa de que la religiosa no solamente era una buena escritora, también que era una gran teóloga, al explicar de forma tan sencilla el verdadero motivo de la ida de Jesús a Jerusalén.

Días antes había resucitado a Lázaro, el milagro corrió como un reguero de pólvora entre la gente. Se preumía que la entrada en Jerusalén iba a ser muy llamativa, se le estaba esperando “escalfats per lo fresch miracle de Lazer”. “E tots abs rams en les mans, escampant aquells per la carrera per embellir aquella, e posant les vestidures per terra per fer gran servir a sa clemencia, e feta gran reverencia, prenguerese a cridar, axi los que anaven davant sa senyoris com los que´l seguien detrás, dient : Osanna filio David, benedictus qui venit in nomine Domini.”

El acontecimiento hizo que un “coltell de dolorosa enveja travessà lo cor dels fariseus hoynt aquestes paraules. E, veeent la gran devocio del poble, no gosaren mostrar la ira sua ne dir al dit poble que callen; mas, no podent cubrir la seua passio acostarense al al senyor Fill de Deu, desijosos de confondre´l, e diguerenli… O mestre, vos quipreycau tanta humilitat e veniu cavalcant en la somereta, ¿per qué comportau que aquesta indiscret poble, que us obeix com a mestre i Srnyos diga tan grans llaos de vos en presencia vostra, qui sols no´ls deurieu hopir?”.

Jesús ante la pregunta de los fariseos, respondió: “No penseu, maliciosos fariseus, que callant aquests cesse la laor mia, ans vos dich que si aquests juheus, fills ostres, callen cridaran los gentis que per vosaltres son meynspreats axi com lespedres que calcigau, aquets vos furtaran la primogenitura e serán exalçats sobre vosaltres”. Remató Jesús las palabras que dedicó a los fariseos diciéndoles: “ Car será us levat lo regne de Deu e donat a aquella gent que fara fryts dignes de haverlo”. Cuenta Isabel de Villena que aquellos fariseos “molt confusos e envergonyits de la resposta de sa senyoria, penedirense de haver parlat, pus no eren exits ab la sua” se marcharon.

Nos suena el nombre, le tenemos dedicada una calle y hasta un Instituto, pero su obra literaria es desconocida en términos generales por el gran público. Sólo algunas personas selectas y exquisitas han leído algo de Isabel de Villena. Su “Vita Christi” –también tiene otra muy importante “Speculum animae”- es obra cimera de la Literatura Valenciana. Una obra muy avanzada por haber sido escrita por una mujer, en unos difíciles tiempos para las mujeres, más dentro de la Iglesia y la Teología tan controladas históricamente por el machismo de los varones. Se ha comentado que el estilo femenino de la obra fue respuesta a las obras misóginas de Jaume Roig. Tal vez por estas razones, Isabel de Villena no firmó su enorme trabajo, su opera magna. De su autoría sabemos a través de la abadesa que le sucedió en la Trinidad, sor Aldonça de Monsoriu, quien explicó: “E, puix ella, humil religiosa resta loada d ´haver callat lo seu nom en la composicio de tan digne llibre… Sor Ysabel de Billena lo ha fet,… l ha compost,… ab elegant y dolç estil l´ha ordenat”. La primera edición de “Vita Christi” fue estampada en 1497, cinco años después de que muriese la autora afectada por la peste. .

Sor Isabel de Villena fue hija del noble Enrique de Villena, Marqués de Villena y Conde de Denia. Guardaba muy buena relación con la Reina María y el cercano Palacio Real hoy desaparecido. En los archivos del convento de la Trinidad se conserva documentos autógrafos de la escritora religiosa, donde se conserva el Llibre de la Reina. El tono y estilo del “Vita Christi” es dulce, excepto cuando pone, en boca de Jesús, unas palabras duras, violentas en el parecer del P. Josep Alminyana Vallés, a la hora de defender la virginidad de su madre, María, la Inmaculada Concepción.