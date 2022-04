Compromís y Podem piden que no se recurra la anulación de la ZAL

Dos de las tres patas del Botànic, Compromís y Unides Podem, celebraron ayer la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ha vuelto a anular el Plan Especial de la Zona de Actividades Logísticas (ZAL) redactado en 2018 para corregir el plan urbanístico anterior (aprobado en 1999 mediante una homologación del plan general de València) anulado en dos ocasiones anteriores por el Tribunal Supremo.

El vicepresidente segundo de la Generalitat y conseller de Vivienda, Héctor Illueca, y la síndica de Unides Podem, Pilar Lima, aplaudieron la resolución y advirtieron de que «si no existe una evaluación que prevea todas las implicaciones medioambientales de este proyecto, volvemos a cometer el mismo error que con la ampliación del Puerto». A juicio de Illueca, «debemos preguntarnos si podemos construir un modelo de ciudad sostenible sin la certeza de no poner en peligro a nuestro medio natural ni a nuestros barrios y dar continuidad a proyectos que no responden a la actual emergencia climática». Lima recordó que «esta ya es la cuarta decisión judicial contra la ZAL paralizada más de dos décadas».

El alcalde de València, Joan Ribó, también considera que la sentencia «abre una nueva etapa después de 28 años de lucha ciudadana». Ribó afirmó en Twitter que el pronunciamiento judicial es gracias a los vecinos de La Punta y su lucha y «las administraciones públicas tenemos que asumir la responsabilidad y tender puentes al diálogo para construir un futuro digno y sostenible», dijo. Con anterioridad, Ribó se mostró partidario de no esperar a la sentencia y seguir con el proyecto, al admitir que no se podía volver atrás tras haberse completado las obras. También descartó dar un uso ciudadano a los terrenos por su coste. Pronunciamientos judiciales anteriores indicaron que no era posible la reversión una vez ejecutado el programa.

Compromís, por su parte, insta a la Generalitat a «asumir» la sentencia que anula la ZAL y a no plantear recurso, así como a «sacar conclusiones sobre el hecho de que la justicia señale que no se ha realizado una adecuada evaluación ambiental del proyecto». Para la coalición, se abre una «oportunidad» para que se estudien «alternativas para esta infraestructura fuera de València» como Sagunt.

Fuentes de la Conselleria de Política Territorial (responsable del Plan especial de la ZAL) aseguraron que esperarán a que la Abogacía de la Generalitat estudie la sentencia para ver qué se decide.

Espacio verde Turia-l’Albufera

Colectivos ecologistas y vecinales piden convertir la ZAL del Puerto de València en un espacio verde tras la última sentencia del TSJCV. El portavoz de la organización «Per l’Horta», Josep Gavaldà, mantuvo que «es el momento de parar la ZAL» y propuso hacer un corredor que conecte el lecho del Turia con el parque natural de l’Albufera. Gavaldà compareció este sábado en rueda de prensa con Mireia Vidal, portavoz de La Unificadora de La Punta, quien ha lamentado que «La Punta no eran solo terrenos, era un pueblo y ya no existe» y se preguntó: «¿esto como se arregla?».

Antonio Montiel, miembro del equipo jurídico responsable del recurso, observó que el plan tumbado por el TSJCV «dio continuidad a una lógica errónea que inició el PP». A juicio de Montiel, el Consell y el Ayuntamiento de València, «que tampoco tenía que haber dado la licencia de explotación a la ZAL, tienen ahora la obligación de hacer cumplir la sentencia». El fallo no es firme y puede recurrirse.