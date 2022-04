En los últimos días la borrasca Evelyn se ha metido de pleno en la carrera informativa de Semana Santa, no porque ella quisiera, solo pasaba por aquí. Si bien es cierto que tiene unas peculiaridades que la hacen noticiable, en otras fechas hubiera gozado de un éxito inferior a nivel mediático. A lo largo del viernes esta borrasca pasó de tener una presión mínima de 1000 hPa a otra cercana a los 970 hPa, todo esto mientras sobrevolaba el Atlántico a unos centenares de kilómetros al norte de las islas Azores. Estas cifras, dichas así, para muchos quedarán vacías de significado, pero lo importante es lo que subyace a nivel meteorológico: hablamos de una ciclogénesis explosiva.

Puede que, en nuestro entorno, sea la última “bombogénesis” de la temporada, porque pronto el chorro polar tenderá a migrar más al norte, alejando de nosotros la formación de las borrascas más profundas. Ya veremos. Algo que sí tenemos claro es que Evelyn está cundiendo y probablemente nos saciará informativamente para unas cuantas fechas. Desde mediados de esta semana ha suscitado todo tipo de titulares. Alguno de ellos, sacado de contexto, induce hasta cierto aroma a gasolina y pólvora. “Ciclón explosivo” o “explosión térmica” han encabezado noticias, el primero como resultado del proceso anteriormente nombrado y el segundo no se sabe muy bien por qué. Fruto del rigor no es.

Cuando el ciclón extratropical comenzó a desarrollarse, el Instituto Português do Mar e da Atmosfera activó numerosos avisos en Madeira ante un temporal que pintaba intenso. Entre ellos, había unos cuantos de color naranja -riesgo importante- por viento, que se entienden como el umbral necesario para que una borrasca sea bautizada. Así nació Evelyn, no exenta de controversia porque los criterios para nombrarlas no acaban de estar claros. En principio, los ciclones debían afectar a un territorio amplio de cualquiera de los cinco países asociados para llevar a cabo estos nombramientos en el suroeste de Europa: Portugal, Francia, Luxemburgo, Bélgica y España. Las Azores no representan una zona amplia dentro del país lusitano, por eso no se acabó de entender. Ahora vaga a unos 1500 kilómetros al noroeste de Galicia y ahí sigue, rompiendo pistas.

Su lejanía y la actual ausencia de avisos de relumbrón no quiere decir que esté exenta de riesgos. Por el momento, no hemos notado casi nada, porque el frente asociado a Evelyn está llegando ahora a Galicia. No será hasta mañana cuando desencadene tormentas intensas en el interior peninsular y el polvo sahariano se vuelva emancipar, visitando de nuevo a la mitad oriental y Baleares. Entre martes y miércoles se registrarán chubascos a orillas del Mediterráneo, y ya a partir del jueves solo se hablará de sol, calor y de una borrasca que para muchos habrá resultado “santa”. Esto no será por un fallo de previsión, sino por un exceso de exaltación.