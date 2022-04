"Lo que más urge ahora mismo son familias de acogida para los desplazados ucranianos"

El día que empezó la guerra, el fotógrafo de Levante-EMV Miguel Ángel Montesinos acudió al consulado honorario de Ucrania en València para captar una foto de Pablo Gil. En realidad, el consulado todavía no había abierto y no había ni cuadros colgados de la pared. Estaba previsto que Gil tomara posesión del cargo en marzo. Curiosamente la fecha inicial para el acto, que luego se tuvo que posponer, era el 24 de febrero, el día que comenzó la invasión. Sea como sea, el cónsul honorario de Ucrania se estrenó antes de tiempo y en el escenario más difícil de todos.

¿Esperaba esta acogida de la sociedad valenciana?

No. Para nada. Cuando empezó esto, la locura no era solo el trabajo de ayudar a los ucranianos varados. Fue una avalancha de llamadas de gente para preguntar cómo podían echar una mano. Se ofrecieron voluntarios de todo tipo: traductores, psicólogos, médicos, conductores... La ayuda humanitaria llegó en cantidades ingentes y de todos lados. Fue un no parar durante todo el día.

¿Hay demasiadas aventuras particulares de la gente?

He hablado con la presidenta de Juntos por la Vida. Las oenegés y el mundo de la cooperación se están quemando con este tema porque les perjudica muchísimo. Ya circulan historias de secuestros, y con razón, porque muchas personas se plantan en la frontera e insisten mucho en llevarse a refugiados. Todo eso entorpece la labor de las oenegé que están allí y también entorpece a las instituciones. No es lo mismo que el viaje lo haga una ONG, con conductores profesionales que respetan los turnos, a una persona particular que se pega la panzada sin descansar, que es peligroso. Luego el problema es que no piensan en el día después. El tercer sector tiene un listado que comunica a la administración para encargarnos del acogimiento. No es lo mismo que coger una furgoneta y dejar a 20 personas en la puerta del ayuntamiento. Agradecemos mucho la solidaridad, pero no es forma de hacer las cosas. Hay otras maneras de ayudar.

Entonces, ¿cómo podemos ayudar a Ucrania desde València?

Lo que más urge ahora mismo son familias de acogida para los desplazados. Eso hace mucha falta. Los recursos públicos están en marcha pero tienen unos límites, y creo que es bueno tener plazas en la recámara para cuando haya un pico de llegadas cuando se produzca un alto el fuego serio en el país. Cuanto más pueda acoger la sociedad valenciana mejor, porque más nos vale no saturar lo público. Y también porque ayuda muchísimo en el proceso de integración de los que vienen. Después hay necesidad de comida y medicamentos. Aconsejo que quien quiera ayudar lo haga en la lista de oenegés oficiales de la Generalitat.

¿Las alarmas están activadas por la presencia de mafias?

Es uno de los temas que más nos preocupa, sobre todo por los menores. Ya hemos tenido reuniones con Infancia. El gran problema que nos encontramos es el de menores que llegan solos. Y dirás ¿Cómo es posible? Pues porque quizá un padre no ha podido salir del país y le ha dado el niño a sus vecinos. Y cuando llegan a València se complica mucho la identificación. Tenemos que comprobar que son quienes de verdad dicen ser para proteger al menor. Esta es una de las cuestiones más complicadas, confirmar quién tiene la tutela y si los adultos son quienes dicen ser. Nos tiene muy preocupados.

En una estación de tren casi raptan a dos mujeres haciéndose pasar por una ONG.

Rogamos que las mujeres sean muy cautas con las ofertas de trabajo que llegan y que no tienen transparencia. Que contrasten con servicios sociales, con las oenegés o con el consulado. En el Centro de Atención al Inmigrante (CAI) nos contaban que han llegado personas ofreciendo trabajo «en su bar en Albacete», que luego resulta que no es un bar sino que se dedica a otras cosas.

¿Qué retos de gestión tenemos para acoger a este flujo migratorio?

El primero es la integración. Y para eso tienen que trabajar. La media de edad de las personas que llegan es muy joven y suelen ser madres. Así que el gran desafío es que se puedan proveer por sus propios medios y sortear el obstáculo del idioma con rapidez. El asunto es que cuanto antes se independicen menos dependerán de la atención social. Después hay otro asunto, y es que a mí me gustaría que estuvieran muy repartidos por toda la geografía. Ahora mismo la gran mayoría llegan a Alicante, y Educación me explicaba que en València y Castelló no hace falta crear grupos nuevos, basta con ampliarlos. Pero en Alicante sí que se están creando grupos nuevos, y tener a ucranianos hablando en ucraniano en Alicante no favorece demasiado esa integración que buscamos.

¿València le ha devuelto la solidaridad a Odesa?

Está en ello. Desde el bloqueo naval se complicó todo una barbaridad. Pero el compromiso del president de la Generalitat siempre fue ese, y fue la única llamada que hizo a un gobernador ucraniano. Estamos estudiando qué es lo que más hace falta, y parece que son medicamentos. València devolverá la solidaridad a Odesa con ayuda humanitaria directa.