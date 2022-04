La Diputació invertirá 140 millones en los municipios y agilizará la tramitación de proyectos

La Diputació de València ha presentado este lunes, ante más de 200 alcaldes y alcaldesas de la provincia, la propuesta de Plan de Inversiones 2022-23, con una dotación de 140 millones de euros que refuerza la apuesta por la autonomía municipal y la liquidez que necesitan los ayuntamientos para mejorar infraestructuras y servicios. Tras la experiencia de los últimos años, la principal novedad del plan bienal es la posibilidad de que los técnicos locales visen los proyectos con el fin de agilizar la tramitación y posterior ejecución de las obras.

Así lo ha manifestado el presidente, Toni Gaspar, en el acto multitudinario que ha tenido lugar en el edificio Veles e Vents de La Marina. “La Diputación va a mantener el pulso inversor en los municipios, que seguirán disponiendo de recursos económicos como nunca han tenido para mejorar sus infraestructuras. Los responsables locales serán los que decidan a qué obras o actuaciones destinan el dinero, eso no cambia; pero hemos querido ir más allá y no solo incrementar la partida sino permitir a los técnicos de los ayuntamientos dar el visto bueno a los proyectos, para reducir burocracia y que se puedan ejecutar con mayor agilidad”.

Acompañado por el vicepresidente y responsable de Cooperación Municipal y Cohesión Territorial, Carlos Fernández Bielsa, el presidente ha puesto en valor los principios de autonomía, justicia, igualdad, eficacia y sostenibilidad sobre los que se basa esta propuesta de plan bienal de inversiones que duplica las ayudas directas a los municipios respecto a la anterior legislatura. Gaspar ha explicado que los técnicos provinciales darán soporte a todos los consistorios en la tramitación de las obras, en especial “a los más pequeños, que son los que más necesitan la ayuda y los recursos de la Diputación para hacer frente al reto burocrático”.

De la explicación de la fórmula para repartir esas ayudas se ha encargado el vicepresidente Bielsa, que ha destacado como novedosos los incentivos para los ayuntamientos que cuentan con planes de igualdad municipales, parajes naturales y zonas verdes, criterios que se suman a otros ya incluidos en el plan como la tasa de desempleo, la existencia de núcleos históricos con valor patrimonial o el esfuerzo fiscal de los consistorios.

Carlos Fernández Bielsa ha detallado los criterios que justifican las cantidades finales incluidas en la propuesta de Plan de Inversiones de la Diputació, con una parte fija, prorrateada de forma equitativa entre los 264 ayuntamientos y entidades locales menores, que supone alrededor de un 35% de los 140 millones de euros. Además, otro 30% de la ayuda se concede en función de la población y el 10% según la superficie.

El resto de la cantidad asignada a cada ayuntamiento depende de criterios como el coste por la prestación de servicios públicos; la puesta en marcha de planes de movilidad sostenible; y la existencia de planes de igualdad y zonas verdes municipales, de cuya valoración depende un 5% y un 2% respectivamente de la aportación final a cada población. Otra de las novedades es que los consistorios podrán destinar hasta un 1,25% de la cantidad que reciban a la elaboración de un plan antifraude, de carácter voluntario.

En palabras de Bielsa, “el nuevo plan bienal con el que llegaremos al final de la legislatura insiste en el esfuerzo presupuestario para dotar con muchos más recursos un programa unificado de inversiones en obras y servicios que da respuesta a las necesidades de los municipios”. Pero además, añade el responsable de Cooperación Municipal, “vamos a estar más cerca de los técnicos locales para agilizar la ejecución de las obras, especialmente en ese 70% de los pueblos con menos de 5.000 habitantes, que son los que tienen una mayor dependencia de las inversiones supramunicipales”.

Comarcas y mancomunidades

Los responsables de la corporación provincial han comunicado a los alcaldes y alcaldesas el montante que recibirán de este plan bienal de inversiones, con el que pueden planificar las actuaciones de mejora que ejecutarán en sus municipios en los próximos meses. Por comarcas, l’Horta recibirá cerca de 32 millones de euros, de los cuales 15.382.031 euros se invertirán en municipios de l’Horta Nord y 16.571.932 euros en l’Horta Sud.

Para los municipios de La Safor hay asignados 14.249.238 euros, mientras que la Vall d’Albaida recibirá en su conjunto una cantidad similar con 14.347.374 euros. La Ribera contará con más de 28 millones de euros para 2022-23, de los cuales 20.007.153 euros pertenecen a la Ribera Alta y 8.139.243 euros a la Ribera Baixa. La comarca de La Costera, por su parte, se beneficiará de ayudas por valor de nueve millones de euros, el Camp de Túria dispondrá de 10.858.153 euros y el Camp de Morvedre de algo más de seis millones de euros.

En cuanto a las comarcas de interior, donde encontramos la amplia mayoría de los municipios menos poblados, el modelo de gestión provincial implantado en la presente legislatura garantiza los recursos para mejorar la calidad de vida en estas localidades, con más de ocho millones para los pueblos de La Serranía; 5.775.980 euros para los de Requena-Utiel; 5.181.597 euros para la Hoya de Buñol-Chiva; 3.428.400 euros para el Valle de Ayora-Cofrentes; 3.877.356 euros para La Canal de Navarrés; y 2.767.562 euros para las poblaciones del Rincón de Ademuz.

A los 140 millones de euros del Plan de Inversiones 2022-23 cabe sumar los cuatro millones de euros que la corporación provincial reparte entre las 25 mancomunidades valencianas, distribuidas entre todas las comarcas.

Mompó, ha criticado el retraso del nuevo Plan de Inversiones de la Diputación

El portavoz del Partido Popular en la Diputación de Valencia, Vicente Mompó, ha criticado que el retraso del nuevo Plan de Inversiones de la Diputación de Valencia impedirá que puedan ejecutarse obras estaba previsto finalizar esta legislatura. “El plan se ha retrasado 4 meses, debía de haberse aprobado en enero, un tiempo clave para que puedan llevarse a cabo inversiones proyectadas para los municipios, antes de las elecciones municipales que se celebrarán en mayo del 2023, hpotecando de esta manera las futuras corporaciones locales”, ha declarado Mompó.

Sobre este asunto, el portavoz del Partido Popular ha criticado también que el equipo de gobierno no haya aceptado las aportaciones de su grupo. “Llevamos meses poniéndonos a disposición del equipo de gobierno para explicar nuestras propuestas sobre el nuevo plan de inversiones, ya que el anterior fue muy farragoso y su baja ejecución lo demuestra, según la liquidación de 2021, no alcanza el 14% (13,35%). No llegan a 9 millones los ejecutados de los 67 previstos. Solo han ejecutado 8.962.304”, ha alertado el portavoz de los populares.

En esta línea, Mompó ha insistido en que el plan se presenta con una absoluta “falta de diálogo previo con la oposición”. “Creemos que el plan de inversiones tiene la suficiente envergadura para consensuarlo con la oposición y tener en cuenta sus aportaciones. Esta es una muestra más de la falta de transparencia a la que ya nos tiene acostumbrados PSPV y Compromís”, ha declarado el portavoz del PP, quien ha añadido que “tendremos que esperar hasta el próximo 19 de abril para que nos lo expliquen en la comisión de Cooperación”.

Para concluir, Mompó ha censurado que la Diputación haya gastado 9.146 euros, más IVA, en el video de presentación del plan de inversiones.