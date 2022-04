"El Parkinson es una enfermedad invisible para los jóvenes"

Le diagnosticaron Parkinson cuando tenía 32 años. No se lo podía creer, los médicos tampoco. «No puede ser, eres muy joven», le decía todo el mundo. «Pues mira, me ha tocado a mí», esa era la contestación de Yéssica Andrés, una profesora valenciana con dos hijos que sigue conviviendo con una enfermedad «invisible». «El Parkinson es una enfermedad que no existe para los jóvenes», asegura en el día mundial de esta afección. Una circunstancia que considera «especialmente alarmante», puesto que una de cada cinco personas es diagnosticada con Parkinson juvenil.

Los primeros síntomas que notó esta valenciana fueron la rigidez y la pérdida de voz. «Se me paraba el cuerpo, no me podía mover correctamente o tenía temblores. Todavía me pasa y en ese momento, si voy por la calle, noto que me miran. La gente parece tener miedo a que les haga algo», bromea esta joven, cuya mejor arma es el humor. Así lo hace constar en su canal en redes sociales (@yess_andres), donde habla sobre su día a día con la enfermedad. «Con el tiempo aprendes a reírte de lo que pasa. Tengo anécdotas para aburrir», añade. Antes de su diagnóstico, los médicos pensaban que tenía un tumor cerebral, una época que recuerda amargamente, ya que coincidió con el nacimiento de su segundo hijo. «Pensé que me moría. Lloraba muchísimo. Al final, el Parkinson acabó siendo el mejor diagnóstico», ironiza, aunque este veredicto tardó en llegar dos años. Yéssica se ha quedado paralizada en la calle, pero también sola en casa. «No me podía poner ni una manta. Tenía frío», recuerda.

El estrés es motivo suficiente como para que los efectos de la enfermedad se disparen. «Soy madre de dos niños pequeños, divorciada y mi situación económica es ajustada, es decir, tengo razones para sentir estrés cada día», explica Yéssica, que actualmente está de baja. «Necesito una incapacidad laboral que proteja mi salud. El objetivo es que la enfermedad no degenere más. Si continúo forzando mi cuerpo acabaré en una residencia, lo que supondrá mucho más gasto para la administración pública», reivindica.

La depresión, otro factor añadido

Según esta joven, la vergüenza o la ansiedad son comunes tras el diagnóstico. «Solía esconderme la mano derecha, la que me temblaba. Cuando estás nerviosa o preocupada por algo también empeoras, por lo que yo siempre recomiendo compartir lo que te está pasando. De este modo, puedes tranquilizarte un poco más y mejoras. Lo primero es aceptar lo que te pasa, y después intentar ver lo que puedes hacer al respecto», añade. Aunque reconoce que este proceso es «lento». «La depresión es muy común en personas con Parkinson», incide.

Yéssica toma Levodopa, un fármaco «tan fuerte» que es descrito como una «segunda luna de miel» para el paciente de Parkinson, porque cuando te la tomas «tienes la sensación de estar curada». «Pero sus efectos solo duran en una persona entre 5 y 10 años. Después viene la operación para estimular la zona del putamen, que es la parte del cerebro que tenemos afectada. Podré operarme a partir de los 46 años y necesito cuidarme hasta que llegue el momento. Me queda un largo camino por recorrer», concluye.