Compromís reivindica la bandera de la tasa turística que Colomer ve "un error"

Compromís ha presentado una campaña de comunicación para «romper mitos» alrededor de la tasa turística con la que busca reivindicar la bandera de ese tributo, que ha iniciado su tramitación parlamentaria en las Corts. Una iniciativa que Unides Podem recuerda que fue el primero en impulsar y que vaticinan será normalizada por los ayuntamientos valencianos en el futuro como ocurre en ciudades europeas donde gobierna la derecha.

La campaña de Compromís intenta difundir las tasas que se están cobrando en otras ciudades europeas, cómo ha afectado positivamente su implantación en ciudades como Barcelona o Palma y una compilación de noticias sobre la tasa. Una campaña que presentó ayer la síndica adjunta, Mònica Àlvaro.

Sin embargo, el secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, del mismo partido que en las Corts ha acordado con los socios la ley que incorpora la tasa, asegura que es «un error político» y espera que «no se produzca». En declaraciones en la Ciudad de la Luz, Colomer añadió que tiene «la esperanza de que en algún momento se rebobine esta historia y el desenlace no se produzca», porque, defiende, es «inoportuno» en el momento actual. En este sentido apuntó que «desde el respeto, ni es oportuna ni necesaria», y pide «empatía» para «no gravar, tampoco en diferido», respecto a la moratoria de un año para que la tasa entre en vigor. Asimismo, valoró que «aprobar algo para que se apruebe dentro de algunos años» es algo «bastante surrealista» y ha concluido que pese a que lo respeta, no lo comparte. Por su parte, la patronal lamenta que se tramite una tasa turística «contra todo el sector» e insiste en que no es el momento.