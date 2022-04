La ‘doctrina Cotino’ se vuelve contra Mazón en su visita a las Corts

Todas las decisiones tienen consecuencias y la que tomó el PP en las Corts hace una década se volvió ayer contra el actual líder del partido, Carlos Mazón.

Hace ahora justo una década, en 2012, el actual president de la Generalitat, Ximo Puig, se convirtió en secretario general del PSPV en sustitución de Jorge Alarte. Pero Puig, aunque líder del partido, no era diputado autonómico y no podía interpelar en las Corts al entonces presidente de la Generalitat, Alberto Fabra. Para evitar que Puig pudiera acudir a las Corts y, por ejemplo, dar una rueda de prensa en la sala habilitada para ello, la institución, entonces presidida por el popular Juan Cotino, puso unas normas de uso muy rígidas.

Las mismas, porque no han cambiado, que llevaron ayer al líder del PP, Carlos Mazón, a dar una rueda de prensa en un pasillo del edificio de grupos de las Corts por el que suelen pasar diputados y visitantes después de reunirse con diputados del PP. Iba a hacerlo en una de las puertas de entrada a la cámara, pero la lluvia le llevó al pasillo justo después de reunirse con parte del grupo parlamentario. Así fue cómo la presencia del presidente de la Diputación de Alicante acabó por generar polémica.

El síndic del PSPV, Manolo Mata, dijo que su presencia alteraba un poco el funcionamiento de las Corts, porque no es diputado y el portavoz adjunto del PP, José Antonio Rovira, se revolvió para responder que las Corts no son el cortijo de Mata y que Mazón puede reunirse cuando quiera y dónde quiera con sus diputados. Según Mata, Mazón se hizo 400 kilómetros para no decir nada nuevo y anunciar que le enviaba una carta al jefe del Consell. «Mata está acostumbrado a hacer lo que le da la gana, como cuando utiliza el coche oficial para visitar en prisión a un detenido», lanzó Rovira. «Mazón viene porque no se fía de María José Catalá que ya ha cogido mucho poder», asestó el síndic socialista.

Pacto «muy razonable» con Vox

Además de anunciar la carta a Puig en la que llama a reunirse y en la que aporta diez medidas que el PPCV asegura que ha elaborado con sectores sociales y profesionales, Mazón mostró su «profunda preocupación» por la grave situación social y económica «que viven» los valencianos.

Preguntado sobre el pacto del PP con Vox en Castilla y León, Mazón lo calificó de «claro, serio, abierto y muy razonable», aunque no aclaró si repetiría un acuerdo de este estilo en la Comunitat Valenciana. Echó balones fuera y respondió que su partido no está «ni en sillas ni en sillones y que eso (el posible acuerdo con Vox) no le interesa a nadie ahora porque en Castilla y León, el gobierno lo lidera las políticas del PP».