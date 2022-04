Representantes de las autoescuelas valencianas: "O nos ayudan, o no podremos soportarlo"

Los representantes del sector de las autoescuelas valencianas se han concentrado la mañana del miércoles frente a la Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana tras el "inasumible" aumento del coste de los carburantes, una circunstancia a la que se suma a la falta de personal en la Jefatura de Tráfico.

Juan Carlos Muñoz, presidente de la Asociación Valenciana de Autoescuelas (AVAE) y de la Federación de Autoescuelas de la Comunitat Valenciana, ha explicado que, desde el pasado enero, ha subido el precio de la gasolina "unos ochenta céntimos". "De estos, el Estado costea veinte, pero nos quedan setenta sin recuperar", ha añadido.

"Se ha articulado un Real Decreto para los sectores más afectados como son los camioneros, las furgonetas, los taxis, las ambulancias o los VTC. Pero de las autoescuelas se han olvidado una vez más, ya nos pasó con la pandemia. Por eso, queremos decirle a la administración que las autoescuelas también existen. No solo para pagar tasas e impuestos. Necesitamos ayudas, porque nos vamos a quedar sin autoescuelas", ha denunciado.

Un coste "inasumible"

Por su parte, Armando Galindo, presidente de la Unión de Autoescuelas, ha admitido que en este momento el coste de una clase práctica es "inasumible". "Nos tocará repercutirle ese gasto a nuestros clientes. Muchos tenemos relación contractual con los alumnos y alumnas. Por lo que habrá que renegociar con ellos, sino es inasumible. Se nos vuelve a dejar fuera como siempre, parece que no existamos".

En este sentido, Josep, dueño de la Autoescuela Palomares, ha señalado que en su sector se tiene más en cuenta "el precio de las prácticas, que la formación vial que van a recibir las personas, con lo que esto conlleva para su seguridad". "Si subimos el coste, el alumno no quiere hacer prácticas y no hay ingresos en la empresa. Si no subimos, nosotros seguimos perdiendo dinero", ha apuntado.

Por eso, exigen "estar incluidos en los planes específicos y en las medidas que se adopten para paliar" las consecuencias del aumento de los carburantes. "Las prácticas no nos dan un beneficio como para llegar a final de mes. O nos ayudan o no podremos soportarlo. Va a llegar un momento en el que haya autoescuelas que van a tener que cerrar. Nosotros también hacemos un servicio público, enseñamos a conducir a nuevos aspirantes. Nos merecemos como mínimo esas ayudas", ha defendido Lola, de la Autoescuela Benetússer.

Más de 30.000 esperando el examen

Además, el sector de las autoescuelas también se ha referido a la falta de personal en Jefatura de Tráfico, sobre todo administrativo. "Llevamos más de una década en la que la Dirección General de Tráfico y, por ende, el Ministerio de Interior, no está reponiendo a los funcionarios que se jubilan", ha señalado Muñoz.

Esta situación ha provocado que en la Comunitat Valenciana "haya más de 31.000 personas esperando el examen". "La capacidad de Tráfico no da para esto, con lo cual la bolsa va creciendo. Esto hace que las autoescuelas tengamos alumnos preparados y no podamos examinarlos. La ciudadanía paga una tasa, de casi 95 euros, para que le den un servicio que no están recibiendo", ha declarado.

Asimismo, Galindo ha criticado el sistema CAPA (Capacidad para las Pruebas de Aptitud) para gestionar la demanda de exámenes de conducir. "Si un alumno quiere presentarse, aún con la opinión en contra de la autoescuela, lo puede hacer. Este famoso sistema nos penalizará a nosotros. Seguimos siendo el eslabón más débil. Las autoescuelas existen, que no se olviden de nosotros", ha concluido.