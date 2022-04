Puig respalda a los municipios que rechazan aplicar la tasa turística

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, señaló ayer que considera «una buena decisión» la negativa mostrada por muchos ayuntamientos a aplicar la tasa turística. No obstante, precisó: «Esto no es un problema de hoy». Con ello, puso énfasis en que en ningún caso la tasa al turismo pactada por los partidos del Botànic va a entrar en vigor en breve. Tiene que desarrollar su trámite parlamentario aún y, una vez aprobada, algo que podría suceder al final de este año, el texto acordado contempla una moratoria de un año. Por tanto, la tasa, que ha encendido a la patronal del turismo, no será realidad antes de 2024 previsiblemente. De ahí, la frase de Puig sobre que no es un problema de hoy en día, a pesar de la relevancia que la oposición ha puesto en esta cuestión.

Las declaraciones de Puig se producen un día después de las críticas del secretario autonómico de Turismo, Francesc Colomer, a este impuesto. Al respecto, el jefe del Consell afirmó ayer que no se trata de «adjetivar este proceso» que, recordó, «se ha iniciado en las Corts» y «nosotros respetamos las iniciativas de los grupos parlamentarios». La referencia de Puig a adjetivar» supone una crítica velada a su titular de Turismo y compañero de partido. Colomer aseguró el pasado martes que la tasa turística, cuya propuesta ya está registrada en las Corts, es «un error político» y añadió que espera que «no se produzca». Puig sí coincidió con Colomer en que «no es el momento para ninguna tasa de estas características», aunque resaltó que es cierto otros países sí la aplican. En ese sentido, consideró es «una buena decisión» el anuncio de muchos ayuntamientos de que no la aplicarán, ya que su puesta en marcha depende de una voluntad municipal. Entre las grandes ciudades valencianas, solo València se ha manifestado abiertamente a favor de aplicar el nuevo impuesto. No es casual. Compromís ostenta la alcaldía de la capital y la coalición socia del Botànic ha hecho suya la bandera de la tasa turística. Incluso ha puesto en marcha una web específica para desmontar los bulos sobre esta medida. El jefe del Consell hizo hincapié ayer, con todo, en que hay «una moratoria» para el impuesto y, por tanto, «no es un problema de hoy». «Algunos se creen que han descubierto al gran elefante dentro de la habitación, pero no lo es», apostilló en referencia a la derecha valenciana. No es solo ella la que ha salido en tromba. La Confederación Empresarial de la Comunitat Valenciana (CEV) lamentó el martes que los partidos del Botànic sigan adelante con la implantación de la «mal llamada tasa turística desoyendo de este modo al sector, que denuncia que no es momento de más tasas». Ese es el frente que Puig intenta desmontar al insistir en que no está sobre la mesa una tasa ahora, sino que, como pronto, se habilitará en 2024. Los partidos de la oposición calificaron el martes de «grave error» y «chantaje» el nuevo impuesto. La tramitación en las Corts es fruto de un acuerdo entre PSPV, Compromís y Unides Podem. Los socialistas, sin embargo, han transigido con una medida que aceptan en la teoría pero no es oportuna.