La lluvia no cesa en algunos puntos del territorio mediterráneo y ya deja más problemas que soluciones, pero hay algo que me ha motivado más a la hora de escribir esta columna. El otro día en un programa vespertino de radio pude oír con asombro un rosario de afirmaciones populistas y demagógicas y cargadas de errores. Estamos en plena Semana Santa y todos sabemos lo importante que es ese periodo para el turismo de muchas zonas litorales, y yo eso lo entiendo. En el programa conectaban con Málaga porque el temporal marítimo de la semana pasada estaba provocando muchos daños en las playas de la Costa del Sol y, sobre todo, en los numerosos chiringuitos que esperaban con ansia la llegada de esta semana para recuperarse de los meses de crisis que ha sufrido este sector. Comprendo completamente este deseo, pero no soporto la falsedad de echar la culpa sólo al cambio climático global del hecho de que las playas se vean cada vez más afectadas por los temporales marítimos. Todo dentro de la ortodoxia mediática y científica dominante era culpa de la subida del nivel del mar y de que el clima se porta mucho más “mal” que antes. Ni una sola referencia a que los ríos ya no llevan depósitos al mar por culpa de los embalses, a la construcción de obstáculos humanos (espigones o puertos deportivos) que frenan la redistribución de arena por las corrientes litorales, o al hecho de que los edificios han roto la dinámica de intercambio de arena entre mar y tierra de las brisas, que también alimentaban las dunas litorales. Tampoco había referencias a la invasión del dominio público marítimo terrestre por paseos marítimos, chiringuitos e incluso casas, al que por definición llegan “los máximos temporales conocidos”, y que, por lógica, se ven afectados por estos temporales, los mismos de siempre. Eso sí, propuestas de un economista de acometer obras duras para retener la arena o referencias incoherentes del tipo de “con lo bien que se está en el chiringuito con los pies en la arena”, que suponen un atentado a la preservación del espacio litoral. Poco después vi la enésima imagen de unas viviendas de Guardamar instaladas a pocos metros del mar y que “sorprendentemente” se ven afectadas por estos temporales. Hace poco he visto las quejas de los dueños de los chiringuitos de las playas mallorquinas porque van a ser obligados a retirar sus instalaciones de las playas y no se deja de ver en la noticia un tono de reproche a esta decisión antieconómica a la vez que se insiste en una reducción de las emisiones. De verdad, solo pido coherencia.