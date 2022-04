La moción de censura en Orihuela firmada por Cs con el PSOE y Cambiemos-Unides Podem para desalojar al PP de la Alcaldía de Orihuela se ha cobrado la primera víctima colateral. El secretario de Acción Institucional de Ciudadanos, Jesús Gimeno, ha dimitido de su cargo. El motivo, según ha podido saber este diario, estaría en el retraso por parte de la dirección nacional en tomar medidas disciplinarias contra los cinco ediles díscolos oriolanos que rubricaron la moción de censura con socialistas y Unides Podem para expulsar al alcalde popular Emilio Bascuñana.

La dimisión se ha conocido el mismo día que la del responsable de Finanzas Autonómico, Vicente Ten, que fue diputado en el Congreso en dos legislatura y que también ha anunciado su marcha por motivos personales.

Desde Cs, de manera oficial, han explicado que tanto Jesús Gimeno como Vicente Ten dejan su cargo orgánico en Cs "por motivos personales, tal como ellos mismos alegan". La formación agradece "sus servicios y la labor que han realizado durante tanto tiempo por el proyecto" y añaden que el trabajo continúa en ambas secretarías "que tenían una estructura y que sigue funcionando".

Ello a pesar de que la formación naranja había desautorizado la operación y comunicado expresamente a los concejales que no contaba con el respaldo de la dirección naranja y, por lo tanto, no estaba avalada ni por València ni por Madrid. Gimeno ha rehusado hacer declaraciones sobre los motivos de su dimisión. "Agradezco la llamada, pero no voy a decir nada", ha señalado tras ser preguntado por este diario. Gimeno se mantiene como afiliado, como concejal en la localidad valenciana de Moncada y como diputado provincial en la Diputación de València.

La dirección provincial convoca un comité para la próxima semana y exige una "reacción rápida" contra los concejales por parte de la ejecutiva de Inés Arrimadas

La dirección nacional de Cs abrió la pasada semana un expediente informativo a los cinco concejales de su formación en Orihuela tras firmar el miércoles la moción de censura con el PSOE y con Cambiemos-Unides Podem para hacer alcaldesa a la socialista Carolina Gracia. El expediente podría acarrear la expulsión de José Aix, Luisa Boné, Mar Ezcurra, Ángel Noguera y Antonio Sánchez de Cs, que era la intención de algunos órganos del partido a nivel provincial y autonómico tras el movimiento hecho por sus concejales en Orihuela al considerar que se habían saltado varias líneas rojas, como la autorización de la dirección y pactar con Podemos.

"En ningún caso vamos a permitir que nadie del partido, ni en Orihuela, ni en ningún otro sitio, se salte las líneas rojas, entre ellas pactar con populistas o nacionalistas", explicó haces unos días el coordinador provincial de Cs, Javier Gutiérrez. Sin embargo, ha pasado ya más de una semana desde la firma en la notaría de la moción de censura sin que desde la dirección nacional de la formación que dirige Inés Arrimadas se haya tomado ninguna decisión al respecto.

La falta de toma de medidas rápidas por parte de la dirección nacional de Cs ha creado mucho malestar entre algunos miembros de la ejecutiva provincial y autonómica. Es el caso de Gimeno, que se consideraría, en cierto modo, ninguneado por la ejecutiva nacional, al saltarse sus indicaciones sobre las medidas a adoptar contra los ediles oriolanos de la formación naranja tras haber rubricado una moción de censura a espaldas del área de Acción Institucional que dirigía.

La dimisión de Gimeno no es la única de Cs en las últimas horas. También ha dejado sus cargos el hasta ahora secretario autonómico de Programas y responsable de Finanzas en la Comunidad Valenciana de Ciudadanos, Vicente Ten, que se ha marchado de la junta directiva. En un mensaje en las redes sociales, Ten explica que lo hace por "motivos personales y familiares". "Siempre ha representado los valores de mis ideales, sin embargo hoy por motivos personales y familiares tengo que hacerme a un lado en mis cargos en Cs", ha explicado. Una situación que agudiza la crisis interna de la formación de Arrimadas.

Reunión del comité provincial

El coordinador provincial de Cs, Javier Gutiérrez, ha convocado para el próximo miércoles un comité provincial en la sede de Cs en Alicante, según ha confirmado a este diario. La intención es analizar las circunstancias que rodean la moción de censura y trasladarlas al órgano de decisión, que es el Comité de Garantías de la dirección nacional del partido.

A esa reunión se ha invitado a la secretaria de Organización, Teresa Ortiz, a la coordinadora autonómica, María Muñoz, y a la secretaría de Acción Institucional, hasta este jueves dirigida por Jesús Gimeno. Gutiérrez señala que "vista las circunstancias que se están produciendo, he decidido convocar el comité ya que tenemos la sensación de que no toda la información está llegando al Comité de Garantías".

El coordinador provincial insiste en que el partido "no ha apoyado la moción de censura" y exige una "reacción rápida" de su partido "para tomar una decisión" antes del 25 de abril, día en el que se celebra el pleno de votación de la misma. Los concejales de Cs en Orihuela tenían la autorización de la dirección de su partido para salirse del equipo de gobierno que conformaban con el PP, pero no para firmar una moción de censura si en la misma estaba la rúbrica de Unidas Podemos, lo que es necesario para que saliera adelante. Así, al portavoz naranja en la ciudad, José Aix, se le habían trasladado esas órdenes que, no obstante, decidió obviar y mantener los contactos para expulsar a Emilio Bascuñana de la Alcaldía.

El coordinador provincial de Cs, que no ha querido entrar en la decisión adoptada por Gimeno, sí que traslada su pesar y "lástima" por la decisión que ha adoptado "una persona que ha tenido una implicación brutal en momentos difíciles del partido".