Ciudadanos se abre a listas conjuntas con el PP de Mazón para autonómicas y municipales de 2023

"El debate está abierto y hay que pensar con la cabeza". Las declaraciones este viernes del portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, en las que abre la puerta a la posibilidad, cada vez menos remota, de que Ciudadanos no se presente a las elecciones autonómicas de 2023 apuntan a que esa es, precisamente, la opción más sólida que maneja en este momento el partido. Bal es el número dos de Inés Arrimadas en la formación naranja y por tanto una voz muy autorizada.

La opción de listas conjuntas de Ciudadanos con el PP, que en realidad no es más que la inclusión de algún referente naranja en las candidaturas populares, supondría en la práctica que el partido centrista se diluya. Ciudadanos logró en las últimas elecciones autonómicas 18 diputados en la Comunitat Valenciana, uno menos que el PP, que se quedó con 19.

Por tanto, el bocado es muy apetecible para las populares valencianos, que esperan sacar la mayor tajada posible del más que previsible hundimiento de su hasta ahora rival. Si Cs presenta candidatura y no alcanza el mínimo del 5% de los votos autonómicos necesarios para acceder a las Corts, más de cien mil, los sufragios que pudiera obtener por debajo de ese porcentaje se perderían.

De esa forma, miles de votos del espacio conservador (en Castilla y León el partido acaba de lograr el 4,5% pese a tener la vicepresidencia desde 2019) podrían no tener representación en el parlamento valenciano, lo que afectaría a las opciones que pueda tener el PP de Carlos Mazón de convertirse en la lista más votada.

Pero Bal no circunscribe la posibilidad de listas conjuntas únicamente a las autonómicas, sino que las extiende también a las municipales de 2023. En ayuntamientos como el de València, Ciudadanos cuenta en la actualidad con seis concejales, liderados por Fernando Giner, frente a ocho del PP y la ventaja del bloque de izquierdas en 2019 fue de solo un concejal. La lectura autonómica vale también para las opciones de María José Catalá de ser alcaldesa de València.

Bal ha asegurado este viernes que su partido está abierto a explorar la posibilidad de formar listas conjuntas con el PP para las elecciones autonómicas en Andalucía, que podrían celebrarse antes del verano. Las valencianas llegarían en 2023 coincidiendo con las municipales por lo que el planteamiento de Ciudadanos para Andalucía es perfectamente válido para la Comunitat Valenciana.

Un dato que anima la posibilidad de que Ciudadanos vaya a diluirse en el PP en un futuro cercano es que la formación naranja, pese a no tener un candidato reconocible en la autonomía desde la marcha de Toni Cantó a Madrid, no muestra ninguna prisa en el elegirlo. Por lo que desliza Edmundo Bal no parece que vaya a ser ni necesario que Cs presente un candidato a la presidencia de la Generalitat en 2023 porque la idea del partido es otra.

Según Bas, el partido debe afrontar las próximas citas electorales "con la cabeza y no con las tripas". Durante una entrevista con Europa Press, el también vicesecretario general ha precisado que todavía es pronto porque en Andalucía el presidente popular, Juanma Moreno, aún no les ha comunicado cuándo piensa convocar las elecciones, aunque admite que va cobrando fuerza la idea de que sean antes del verano.

"Habrá que ver cuando se plantee la convocatoria", dice, incidiendo en que estas cosas hay que pensarlas "con la cabeza y no con las tripas" para decidir en un sentido o en otro. Así habrá que actuar también, desde su punto de vista, en función de los territorios cuando se convoquen las locales y autonómicas de mayo de 2023. "Es un debate que está abierto", admite.

A su juicio, aunque Ciudadanos y el PP están en "perspectivas ideológicas claramente diferenciadas", han conformado un "gobierno de éxito" en Andalucía, razón por la cual no hay "inconveniente" en plantearle al electorado un escenario de listas compartidas. Eso sí, "siempre desde la perspectiva de que la opción política de Ciudadanos no tiene nada que ver con la opción conservadora", ha resaltado.

"La opción liberal y la opción conservadora coincidirán en muchos puntos. Nos podemos entender y hacer un programa de gobierno conjunto, como hemos hecho para la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid o Castilla y León, pero que hay que estar a la conveniencia de cada momento, hay que ver qué números dan", ha asegurado.

NO DECIDE MARÍN, SINO LA DIRECCIÓN NACIONAL

El portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso ve "tanto ventajas como inconvenientes" en las dos opciones, acudir juntos a las elecciones o por separado. Es un debate que está "abierto", pero que todavía no es momento de abordar, ya que las elecciones aún no están convocadas: "Las dos opciones son posibles y tienen su explicación perfecta después de haber estado gobernando en armonía, con un proyecto de éxito, en la Junta".

A este respecto, Bal ha explicado que esta decisión corresponde tomarla a los partidos a nivel nacional, porque así lo estipulan los estatutos. "Esto no es algo que decida, individualmente, Juan Marín", el vicepresidente andaluz y líder de Ciudadanos en Andalucía, "sino que es algo que se tiene que debatir a nivel nacional", ha reiterado.

Preguntado por la posibilidad de acordar futuras coaliciones con la nueva dirección de Alberto Núñez Feijóo, el portavoz ha recordado que el todavía presidente de la Xunta se negó a concurrir junto a Ciudadanos en las últimas elecciones gallegas, al igual que el líder del PP en Cataluña, Alejandro Fernández, para contener al independentismo.

"En Galicia no se consumó y hay que ver el auge del BNG en las últimas elecciones como un problema del auge del nacionalismo, que no parece que Feijóo se haya dedicado a atajar con su política lingüística", critica Bal.

Donde sí se integraron en una alianza electoral ambos partidos fue en Navarra y el País Vasco. De todos modos, Bal ha celebrado que Feijóo haya acabado con la 'OPA hostil' para fichar a cargos de Ciudadanos, al ser preguntado si aprecia más madurez en la actual dirección 'popular' en comparación con el equipo de Pablo Casado.