El frente judicial de Oltra sirve de escudo a la derecha en España

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, sigue defendiéndose de aquellos que le piden la dimisión por la presunta estafa en la compra de mascarillas durante los primeros meses de la pandemia a los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño. «¿De verdad tengo que dimitir por ser víctima de un delito?», ha preguntado. «¿Por qué, sinceramente, por qué? ¿La Fiscalía ha señalado algún tipo de responsabilidad, algún tipo delictivo? Yo no tengo la costumbre de pedir la dimisión a quien ni siquiera ha sido imputado». «Creo que la Fiscalía ha estado investigando durante 17 meses, con una instrucción de más de 3.000 folios con pruebas en las que la Fiscalía ha exonerado al Ayuntamiento de Madrid y a cualquier responsable, y la oposición ha decidido que aquí el culpable no es el que estafa sino el estafado. La izquierda pretende que dimita aquel que no tiene nada que ver con los hechos», ha cuestionado.

Almeida contra Oltra «Vamos a cumplir con nuestra obligación, pero no me pregunte a mí si tengo que dimitir, pregúntele a Mónica Oltra si por encubrir abusos sexuales de su marido va a dimitir. Pregúntele a Sánchez si porque los máximos responsables de compras estén imputados va a dimitir». «El alcalde, que no está imputado, que es víctima de un delito, tiene que dimitir, pero Sánchez con sus tres máximos responsables de compras no tiene que dimitir», se ha defendido el que hasta hace pocas semanas era también el portavoz del Partido Popular. Otro popular que también se ha arremetido contra la vicepresidenta, Mónica Oltra, es el expresidente de la Generalitat, Francisco Camps, En redes, Camps ha difundido vídeos en los que la responsable de Igualdad de Consell y que le incluyó a él en una conspiración contra ella, se pregunta si dimitará cuando sea imputada como ella le demandó a él.