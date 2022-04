La silla en la que meses atrás se sentaba un conseller o la mesa en la que se debatía el futuro de un decreto puede ser parte de la oficina de alguna ONG de la Comunitat Valenciana. Se puede llamar economía circular, reutilización o dar una segunda vida, el caso es que muchos muebles, hasta 450 en total, que formaban parte de la administración autonómica han encontrado un nuevo uso en entidades sociales valencianas.

La Generalitat Valenciana, a través del Servicio de Mobiliario Disponible de la Conselleria de Hacienda, ha gestionado 450 donaciones de muebles de oficina a ONG y Entidades no lucrativas de la Comunitat Valenciana, así como a entes y administraciones públicas, desde su puesta en marcha en abril de 2018. Entre el mobiliario donado figuran muebles que ya no eran utilizados por la Generalitat como mesas individuales y de reuniones, sillones, sillas, estanterías, armarios, cajoneras, lámparas de pie, percheros o reposapiés. No obstante, también se les ha donado material de oficina tales como bandejas para archivar documentos o papeleras, entre otros.

"El objetivo de esta iniciativa, que pusimos en marcha hace ahora cuatro años, es dar una segunda vida útil a bienes muebles que un determinado departamento de la Generalitat ya no necesita pero que pueden ser útiles a entidades del tercer sector e incluso a otros departamentos de la administración", ha señalado la directora general de Sector Público y Patrimonio, Isa Castelló, encargada de poner en marcha esta plataforma similar a la de las aplicaciones de compra-venta de objetos usados, aunque sin coste alguno, claro.

No son pocas las mudanzas que han afectado a la Administración autonómica en las diez legislaturas. Cambios de consellerias, de competencias y de sedes dejan atrás un mobiliario que en muchas ocasiones puede tener uso, pero que en otras no consigue adaptarse al nuevo espacio o que se vuelvan inservibles en su nueva función entre tanto vaivén temporal, de cargos o de organización.

"Algunos de estos muebles permanecían almacenados y, en algunos casos, olvidados desde hace años, pero este material puede ser útil para otros servicios y departamentos, y esta idea fue la que nos movió a poner en marcha el 'Servicio de Mobiliario Disponible', que nos permite evitar compras innecesarias y avanzar en el reciclaje, la reutilización de recursos y la reducción de residuos", ha añadido Castelló.

Este servicio se encarga, tanto de recoger mobiliario de carácter administrativo que va a dejar de utilizarse pero que se halla en buen estado, como de facilitar el mismo de forma gratuita a entidades del tercer sector o departamentos de la Administración que los necesiten. Asimismo, el servicio también hace función de intermediario, para que los muebles en desuso pasen directamente del departamento u organismo que los entrega al que los demanda.

La sede de este servicio se encuentra en el Complejo Logístico y Archivo Intermedio de la Generalitat en Riba-roja de Túria. Allí la dirección general de Patrimonio custodia debidamente ordenados y clasificados los muebles disponibles, de los que se tiene un catálogo fotográfico actualizado que permite enviar imá-genes de estos a los solicitantes para facilitarles su elección.

Numerosas entidades beneficiadas

Entre las entidades del tercer sector que han recibido donaciones gracias a servicio figuran Asindown, Asociación Por Ti, Mujer, Avant acción social, AVEX (Asociación Valenciana de ex Alcohólicos), Mensajeros de la Paz, Donación de Mantas Almohadas para Ucrania, Asociació Cor Joies de Banyeres de Mariola y las asociaciones de Jubilados y Pensionistas de Cullera y Aldaia, entre otros.

También se ha suministrado bienes al Conservatorio Superior de Música de Castellón, Universidad Popular de València, compañía de teatro El Micalet, Conservatorio Superior de Música de Castellón, IVAJ de Castellón, Sociedad Musical de Alboraya, Real Academia de Bellas Artes de San Carlos, Residencia de Ancianos La Safor o al Centro de Menores de Vila-real.

Entre los organismos públicos que han recibido bienes de este servicio figuran la Residencia de Día PMD la Safor de Gandia, varios centros docentes, el Servicio de Sanidad Vegetal, Parque Natural Serra Gelada, el CEAM de Puerto de Sagunto y el Servicio de Sanidad Vegetal.