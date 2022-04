La dirección valenciana de Cs se resiste a hablar ya de listas con el PP

Si la dirección nacional, en boca de Edmundo Bal, portavoz de Ciudadanos y número dos de la formación, abrió el viernes la puerta a unas listas conjuntas con el PP de cara a las elecciones autonómicas, la rama valenciana optó ayer por alejar esta entente. No tanto en desestimar la posibilidad sino más bien en distanciar la decisión en el tiempo.

«No estamos en eso» es la frase reiterativa que emiten los cargos valencianos de Ciudadanos contactados por este periódico pese a que Bal admitiera que el debate está «abierto». Los tiempos y las situaciones, no obstante, no son los mismos en el ámbito estatal (elecciones próximas en Andalucía) que en la Comunitat Valenciana, donde las urnas no se abrirán hasta dentro de un año.

La coordinadora de Ciudadanos en la Comunitat Valenciana y diputada en el Congreso, María Muñoz, asegura que el tema «no está encima de la mesa ahora mismo», unas palabras que chocan con el «hay que pensar» entonado por el portavoz nacional.

Las negativas de Muñoz ahondan más en los tiempos, el cuándo, («no estamos en período electoral» y «ese debate no lo tenemos en estos momentos»), que en el qué, aunque también valore que Cs «tiene proyecto propio».

Respuesta similar a la de la síndica en las Corts, Ruth Merino. No plantearse la coalición electoral «en estos momentos» e insistir en que el partido que hoy dirige Inés Arrimadas es «necesario», «diferente al PP» y representan «espacios políticos distintos» es la línea argumental de la parlamentaria autonómica igual que hace otra de las voces importantes de la formación, el portavoz y concejal en València, Fernando Giner, quien destaca la necesidad de un «proyecto de centro liberal».

Giner valora la capacidad de Cs de «pactar con socialistas y conservadores», una circunstancia que ha marcado a la formación valenciana en el último mes y medio. Así, el debate de las listas conjuntas con el PP llega tras dos cambios de socio municipal en Rocafort y Orihuela en los que los naranjas han dejado atrás su pacto con los ‘populares’ para emprender nuevos gobiernos en estos ayuntamientos junto a los socialistas.