María José Catalá: "Tengo límites y líneas rojas: no renunciaría ni a un milímetro de autogobierno"

El lugar es el mensaje. O parte de él. Y María José Catalá elige su despacho en el Ayuntamiento de València para la entrevista. Sabía antes de llegar al congreso del PP en Sevilla que iba a ser miembro del comité ejecutivo nacional. La sorpresa fue entrar por designación directa de Alberto Núñez Feijóo. ¿Algo más que un gesto?

¿Es una protegida de Núñez Feijóo?

Rita Barberá ocupaba el mismo lugar en el comité ejecutivo nacional y creo que es una atención hacia el objetivo que yo represento, la ciudad de Valencia, y su importancia para el proyecto.

Un mes antes del congreso había puesto un mensaje en las redes defendiendo a Pablo Casado. Esa adaptación a la nueva situación es sorprendente desde fuera.

Carlos Mazón y yo actuamos con absoluta lealtad porque antes de hacer nada siempre lo hablamos con la dirección nacional. Había un clima en el que todo indicaba que se necesitaba un congreso nacional y lo trasladamos.

¿Hasta dónde llega la lealtad en política: hasta asumir el error del otro?

En absoluto. La primera muestra de lealtad es decir la verdad, es lo que hicimos.

Ya lo habían dicho muchos antes.

Fue un efecto dominó y la presión se incrementó.

¿Y hasta dónde llega la ambición en política?

Pretender dedicarte toda la vida a la política es no entender que esto no funciona así y menos ahora que la política es más líquida, va mucho más rápido. Lo más importante es tener muy claro dónde querer llegar, porque estar por estar, no. Cuando perdimos la Generalitat, hubo momentos en que pensé que había terminado mi ciclo, pero algo me decía que me quedaba un último proyecto en esta vida política, que es ser alcaldesa de València.

¿Último?

Sí, estoy segura.

En política no se sabe nunca.

Es verdad que es temerario decir ‘esto no lo haré’, pero hoy mi ambición alcanza hasta ahí, no quiero nada más.

¿Qué ha aprendido de esta crisis del PP?

Que en la vida política tienes que tener siempre la mochila preparada. No es nuevo, ni le ha pasado sólo al PP.

Lo nuevo quizás es la rapidez con que se funde una carrera.

Y no sé hasta qué punto eso nos está ayudando a tener mejor política, porque los liderazgos son demasiado efímeros y fugaces. Antes los grandes políticos se cocían a fuego lento. Ahora parece que todo es a golpe de tuit. Ese es un segundo aprendizaje: mucha rapidez, poca reflexión.

¿Qué balance hace de la gestión de Teodoro García Egea? Ha quedado como el demonio.

Tengo amistad personal con él y en absoluto creo que sea el demonio. Hay una generación que nos hemos incorporado al PP por esta dirección nacional y eso lo hemos de tener presente también.

¿Pero ahora con Núñez Feijóo, el PP tiene más posibilidades de gobernar?

No lo creo, lo tengo claro. Y lo dicen las encuestas. Todos los días estamos recuperando votantes.

¿Los líderes territoriales que llegaron de la mano de Casado y Egea, como los valencianos, están en una posición de debilidad?

No, hay gente que ve la política como el arte de hacer muchos amigos y pocos enemigos y en política, tu peso son los votos que sacas.

¿Eso significa que si no tienen buenos resultados en 2023 Mazón y usted han de irse?

Significa que no es necesario que ganes elecciones, pero sí que obtengas un buen respaldo en un momento determinado. Creo que en 2019 en Valencia, después de cuatro años durísimos, hicimos un muy buen trabajo con los resultados que tuvimos.

Ahora, ¿Díaz Ayuso es un modelo para usted?

En lo económico, desde luego. Ayuso y José Luis Martínez Almeida están consiguiendo que tres de cada 4 € de inversión extranjera vayan a Madrid y que muchas personas decidan instalarse allí.

¿Eso no es por ser el centro y la capital?

La gente no deja de recordarme que es por el tema tributario. La política fiscal de Madrid es atractiva. Estoy convencida de que no hay un efecto aspiradora o no sé qué tipo de electrodoméstico.

¿Qué es Esteban González Pons para usted?

Un amigo y una persona que siempre me ha dado buenos consejos en política.

¿Lo ve de candidato a la Generalitat en algún momento?

No. Fundamentalmente porque él creo que tampoco se ve. Esteban siempre ayuda y tenemos un candidato. El proyecto para la Comunitat Valenciana por el que hay que pelear es el de Carlos Mazón.

¿A Francisco Camps hay que abrirle la mano en el partido y ofrecerle algún puesto?

Es posible que en un futuro lo justo sea hacerlo.

¿Cuando se despeje su panorama judicial, si pasa?

Estoy convencida de que todo va a salir bien y en ese momento el PP puede contar con él como una de las personas que ha construido este proyecto político.

¿Lo ve de concejal a su lado?

No, no lo veo. Básicamente porque sería raro.

Él aspira a la alcaldía.

Lo respeto. La ambición llega hasta donde uno se marque.

¿A Isabel Bonig hay que darle también cariño en el partido?

Creo que está donde quiere estar y estará siempre donde quiera estar. Tiene la capacidad y su legado ha sido lo suficientemente positivo como para poder elegir.

¿Se ve de alcaldesa con concejales de Vox en su gobierno?

Preferiría gobernar sola. Las mayorías absolutas no están de moda, pero he vivido unas elecciones en las que Díaz Ayuso ha sabido capitalizar gran parte de votantes de otros partidos hacia su proyecto por considerarlo el voto útil.

Entonces el modelo sí es Ayuso.

En ese sentido, sí. Vamos a necesitar capacidad y rapidez de actuación, y eso requiere no estar pactando cada metro de carril bici.

Si solo es eso. A lo mejor ha de pactar de violencia de género.

Una tiene sus límites y líneas rojas. La igualdad, mi concepto europeísta y mi convicción en el autogobierno de la C. Valenciana son tres líneas fundamentales para empezar a hablar. Cumplimos 40 años de autonomía, no renunciaría ni a un milímetro de autogobierno de la C. Valenciana.

Esos principios tocan tres pilares cruciales del proyecto de Vox.

Bueno, en lo municipal tenemos muchas cosas en que podemos estar de acuerdo sin necesidad de renunciar cada uno a nuestras líneas rojas.

¿Cambiaría la política sobre memoria histórica en la ciudad?

Sí, me parece sectaria. Estoy muy en desacuerdo con el tratamiento que se ha hecho de algunos personajes y con los cambios de nombres de algunas calles. El revanchismo no es una solución.

¿Vox es ultraderecha?

Vox es Vox. No me gusta hablar de otros partidos. Demuestra debilidad e irrelevancia. ¿Está a la derecha del PP? Sí.

¿València está peor que en 2015?

Con diferencia. Ha dejado de ser una ciudad cómoda, fuerte y captadora de proyectos.

La C. Valenciana acaba de captar la factoría de Volkswagen.

En Sagunt. Me alegro, pero si seguimos poniéndole palos en las ruedas a la ampliación del puerto, igual no está tan claro. Esta ciudad está cayendo en la irrelevancia en el panorama nacional. Está haciendo una mala política cultural y de innovación. Y no es atractiva a inversores ni a emprendedores, ya que tiene un bloqueo de 6.000 licencias.

Hablaba de la ampliación del puerto. González Pons la ha cuestionado.

Le he dicho muchas veces que no lo entiendo. Elegir entre progreso y sostenibilidad es un error.

¿Lo más sensato y necesario no sería un acuerdo amplio sobre el puerto y la expansión de la ciudad?

¿No le parece suficientemente importante que en este tema el PP y el PSOE estén de acuerdo y que la discusión venga por Compromís? Me parece muy significativo que sea Compromís el que quiera hacer del puerto de València una bandera, porque electoralmente considera que le renta.

Cree que va a competir con Joan Ribó por la alcaldía?

Estoy tan convencida de que no tiene ganas como de que no va a tener otra opción. O sea, no le van a dar otra opción.

¿Quiere una ciudad de coches?

No. Quiero una ciudad donde el peatón transite con seguridad.

Eso es pensar en una ciudad de coches.

No, peatón con seguridad es peatón que no tenga riesgos. En este momento hay más matrículas de vehículos que en el año 2015. Lo incoherente es tener más vehículos y hacer caótica la ciudad sin dar alternativas. Para mí no es una ciudad segura para el peatón ni que te invite a elegir el transporte público.

¿Ese modelo sería el ideal?

Totalmente, que favorezca al peatón y que tenga un transporte público muy eficiente, que sea elegido por rapidez, comodidad y eficiencia.

Eso es carísimo también y más si hay que bajar impuestos.

Pero más caro es hacer actuaciones tácticas provisionales donde estamos tirando el dinero y no dejan de ser provisionales. No es suficiente con prohibir, prohibir y prohibir. Tienes que dar alternativas.

¿La posición actual del PP sobre las señas de identidad llega hasta cuestionar la Acadèmia Valenciana de la Llengua?

No. Pero la AVL ha tomado una deriva difícil en esta legislatura porque se ha sometido a las entidades certificadoras de la enseñanza del catalán.

¿Por haber establecido relaciones con el Institut d’Estudis Catalans?

No, hay un sometimiento a la entidad certificadora, cuestionado desde el punto de vista jurídico.

Pero hay una lengua compartida, ¿no?

Hay lenguas que han evolucionado de forma distinta. Y hay un autogobierno y una lengua propia que hay que respetar.

El dictamen que aprobó la AVL cuando ustedes gobernaban habla de una lengua compartida en distintos territorios.

Fue evidente y notorio que no estaba de acuerdo con muchos dictámenes de la AVL.

¿Si los números abocan al PP a gobernar la Generalitat con la ultraderecha, cree que el PP debería explorar acuerdos con Puig?

Me gustaría trasladar bien que para que un gobierno sea eficiente necesita margen y libertad. Eso es una llamada al voto útil. Y siempre he creído que PP y PSOE tenemos la responsabilidad de evitar que algunos partidos accedan a las instituciones.