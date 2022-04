La ONG de Valencia que organizan la acogida temporal de menores saharauis han empezado a organizar una campaña estival tras dos años de suspensión debido a la pandemia.

Según han informado estas organizaciones en un comunicado, el programa Vacances en Pau se desarrollará este verano bajo el lema "Acoge una sonrisa saharaui, defiende sus derechos".

"Desde los años 90 han pasado más de 10.000 niños y niñas saharauis por la Comunitat Valenciana para cumplir los objetivos de esta estancia, que son: proporcionar un verano alejado de las altas temperaturas del desierto de la Hamada argelina, revisar y detectar posibles enfermedades, así como curar anomalías crónicas, mejorar la nutrición durante los meses de verano y ofrecer un intercambio cultural con el aprendizaje y/o perfeccionamiento de los dos idiomas que coexisten en el País Valencià".

"La elevada tasa de desnutrición ya es protagonista en más de la mitad de los niños y niñas saharauis, afectando al desarrollo físico y mental de los menores. La cesta básica de alimentos que reparte la MLRS no cubre las necesidades básicas de una familia saharaui y es escasa en cuanto a cantidad y calidad debido a que no cuenta con productos frescos", señalan las mismas fuentes.

Estas ONG han lamentado "el cambio de postura del Gobierno español, que ha provocado una ola de manifestaciones y concentraciones de la ciudadanía española y del movimiento de asociaciones valencianas, en protesta por el apoyo al Plan de autonomía de Marruecos, que supondría la pérdida de identidad de un pueblo que reclama que se realice un referéndum de autodeterminación por el que los y las saharauis decidan como quieren que sea su futuro".

"Y esto, no es capricho de la población saharaui, esto es porque así lo marca la legalidad internacional y el Tribunal de la Haya que en su día resolvió que Marruecos no tienen ningún vinculo con el Sahara ni en cultura, ni en tradiciones, ni en vestimenta ni incluso en idioma. El derecho internacional no ha cambiado", advierten.