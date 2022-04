La subvariante ‘silenciosa’ borra a ómicron entre los nuevos contagios covid

Cuando a finales de noviembre las 30 mutaciones sobre la espícula de la entonces predominante variante Delta incorporaron una nueva letra del alfabeto griego a los titulares saltaron las alarmas. Semanas después, Ómicron (BA.1 en jerga científica) y su altísima capacidad de infección campaban por Europa batiendo récords de contagio. Dos meses después, y aunque parecía imposible, Ómicron ya es historia.

El último informe de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Sanidad desvela que la variante que causó el mayor pico de casos durante la llamada sexta ola (pero que no se trasladó en sus efectos más graves) es hoy absolutamente minoritaria en la Comunitat Valenciana, prácticamente una excepción que no llega al 7 % de los nuevos contagios.

Según las muestras analizadas por la secuenciación y PCR específicas, un 93,3 % de los contagios detectados entre el 28 de marzo y el 3 de abril en la Comunitat Valenciana son de la evolución de Ómicron, la subvariante bautizada como Ómicron silenciosa o BA.2. Su calificación de sigilosa es porque no genera un fallo concreto en las PCR que facilitaba detectar Ómicron frente a Delta y se han de realizar pruebas específicas para discernirla.

Si BA.2 está sustituyendo a BA.1 es porque las mutaciones con las que cuenta le permiten ser más transmisible que su cepa hermana. Es lo que ha hecho que en el caso valenciano haya pasado de ser el 80 % de los casos al 93 % en apenas una semana y que seguirá subiendo hasta copar el 100 % salvo que surja una nueva variante que tenga una ventaja competitiva. Solo en Canarias este linaje tiene mayor proporción en los nuevos casos (95 %) aunque lo más probable es que acabe dominando en todos.

Es la historia que se ha ido repitiendo a lo largo de la pandemia: pasó con Alfa, la llamada variante británica, en febrero de 2021, posteriormente con Delta en julio y en invierno ocurrió con Ómicron. Hoy BA.2 (similar a lo que ocurrió con Delta plus) es la mayoritaria porque tiene ventaja natural respecto al resto de variantes para replicarse más. No obstante, los expertos descartan activar las alarmas porque consideran que no tiene un escape vacunal importante ni una mayor virulencia.

Esto hace que la situación de la pandemia no haya dado un vuelco en el último mes y medio. Más bien al contrario. Aunque la incidencia se sitúe en niveles considerados altos antes de la sexta ola (más de 400 puntos de IA), las hospitalizaciones de críticos siguen a la baja: de 26 a 23 en los últimos siete días.