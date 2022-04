Los representantes de los intereses ambientales en el Consell d'Aigua del Xúquer han presentado uun voto particular al Plan Hidrológico aprobado por el cual expresa su voto contrario al informe que se presentó el pasado 11 de abril. El voto particular, de la plataforma Xúquer Viu o Ecologistes en Acció, se sustenta en seis temas fundamentales en los que las organizaciones ambientales han detectado posibles incumplimientos de la legislación vigente. Son: caudales ecológicos, parte alta de la demarcación, l'Albufera, sobreexplotación del acuífero de la Mancha oriental, insostenibilidad del trasvase Júcar-Vinalopó y la modernización de los regadíos.

El proceso de participación del Plan Hidrológico de la Demarcación del Júcar no ha cumplido, según estos colectivos," con los mínimos requisitos de calidad exigibles para poder sustentar las decisiones que finalmente se han adoptado, al utilizar información y datos que se han obtenido al margen de los procedimientos que establece la normativa vigente y no haber seguido las propias directrices que establece el Plan".

"Este proceder reviste especial gravedad, en primer lugar, porque al no respetar los criterios y procedimientos establecidos en la normativa se infringe la legalidad y las reglas básicas de un proceso de participación; y, en segundo lugar, porque con ello se compromete la eficacia del plan en el logro del objetivo primordial de la planificación hidrológica, que es, conseguir el buen estado y la adecuada protección del dominio público hidráulico y de las aguas", insisten.

El régimen de caudales ecológicos, un instrumento fundamental para alcanzar el buen estado de las masas de agua, ha sido establecido "de manera deficiente y arbitraria, haciendo caso omiso de las directrices que marca la Instrucción de Planificación Hidrológica y de la metodología que establece el propio Plan". "No debe ignorarse que el buen estado no puede alcanzarse si no se respeta el régimen de caudales ecológicos, que establece, entre otras cosas, el mínimo vital necesario para garantizar la supervivencia de la vida piscícola y de la vegetación de ribera", señalan en su escrito.

"El Plan tampoco garantiza la conservación y protección del medio ambiente, ni la restauración de la naturaleza, especialmente de las zonas protegidas, contraviniendo principios básicos de la Constitución Española y de los Tratados de la Unión Europea. En el caso de l’Albufera no establece objetivos ambientales para el humedal y los requerimientos mínimos que propone han sido obtenidos arbitrariamente, sin ningún tipo de justificación, menospreciando el conocimiento científico que arrojan los numerosos estudios y modelos que se han desarrollado en los últimos 20 años, incumpliéndose así las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión", comentan.

"El Plan perpetúa e incrementa la sobreexplotación asignando recursos muy por encima de los volúmenes disponibles. Para el conjunto de la demarcación se estima un déficit de 310 hm3 anuales, de los que casi tres cuartas partes se concentran en el Sistema Júcar, incrementando en 45hm3 el déficit reconocido para el periodo actual de planificación; y ello sin haber considerado en ningún caso, los efectos del cambio climático ya reconocidos y estimados. Esta sobreexplotación alcanza a ríos y acuíferos, siendo el caso más significativo de éstos, por su importancia, el acuífero de la Mancha Oriental", explican. "El Plan mantiene el suministro para el regadío de La Mancha a pesar de que la masa de agua subterránea presenta un mal estado cuantitativo. Estado que ha sido infravalorado, ya que las restricciones ambientales, calculadas tomando como base los caudales ecológicos en el río, han sido fijadas al margen de la normativa, sobreestimando de este modo erróneamente el recurso disponible del acuífero", reiteran.

"El Plan olvida un principio constitucional básico que debe guiar el gasto público, la eficiencia y economía, dotando de 179 millones de euros al trasvase Júcar-Vinalopó. Trasvase que ignora la realidad y el sentido común: en un sistema deficitario no hay excedentes y menos si se tiene en cuenta que los cálculos con que se han realizado los balances han infravalorado la realidad al establecer unos caudales ecológicos muy por debajo del mínimo vital que precisan los ecosistemas para su supervivencia", expresan.

"El Plan tampoco respeta, con las medidas que propone, la conservación de los espacios protegidos. Especialmente los espacios protegidos de la red Natura 2000, Medio y bajo Júcar y Albufera de València. Dotando 94 millones para obras de modernización de regadío en la Acequia Real del Júcar sin haber realizado previamente una evaluación ambiental de las consecuencias que esta actuación pueda suponer sobre los espacios protegidos que de ella depende", inciden.

"En el propio trámite de informe del Consejo se vulneró el derecho de los miembros del mismo a conocer con suficiente antelación el contenido literal y completo de los documentos que son objeto de tratamiento según el orden del día, lo que constituye una indefensión formal y material del citado derecho. Ya que fue en la misma sesión del pleno del Consejo del Agua de la Demarcación en el que se sometía a votación el informe del Plan Hidrológico, cuando el Presidente de la CHJ advertía de la existencia de un pacto sobre la modernización de regadíos, alcanzado a última hora entre las administraciones representadas en el Comité de Autoridades Competentes, a instancias de la Acequia Real del Júcar, de cuyos términos no fue informado el Consejo", aseguran. "Entendemos, por ello, que procede la paralización inmediata del procedimiento en tramitación y la retroacción de las actuaciones al momento previo a la convocatoria del CAD", manifiestan.