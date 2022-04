Puig cree que la tasa turística no se aplicará en "casi ninguna ciudad"

Los movimientos continúan en torno a la tasa turística mientras su tramitación parlamentaria aguarda en las Corts. Después de una Semana Santa con cifras cercanas a la realidad prepandémica, la implantación del impuesto a las pernoctaciones recuperó este martes la centralidad del debate. Lo hizo con una reunión de la patronal hotelera Hosbec con Ximo Puig en la que el empresariado lució el apoyo del jefe del Consell a lo que se añadió la insinuación de dimisión del secretario autonómico, Francesc Colomer, si el tributo sale aprobado.

Según explicaron fuentes de Hosbec, en el encuentro con el president de la Generalitat y en el que también estaba Colomer, el sector recibió el apoyo de Puig al asumir las tesis del empresariado de que la tasa es inoportuna e inaplicable.

"Desde todas las bases del partido y desde los responsables de los ayuntamientos, de la política turística y fiscal se rechaza esta nueva figura impositiva que nadie ha pedido, pero que algunos la enarbolan como un símbolo", señaló el máximo responsable del empresariado, Toni Mayor, agitando el respaldo del jefe del Consell.

Horas antes, Puig ya había indicado que "casi ninguna ciudad" iba a aplicar la tasa aunque insistió en que no era el "momento oportuno" de aplicarla. "Realmente no se va a implantar en prácticamente ninguna ciudad" de la Comunitat Valenciana, expresó el máximo responsable del gobierno valenciano ya que "la inmensa mayoría de ayuntamientos ha decidido no hacerlo", y cuentan con su apoyo en esa postura.

La patronal también le trasladó al jefe del Consell que solo el hecho de tener la tasa encima de la mesas perjudica al sector ya que, según esgrimieron, varios medios británicos ya están advirtiendo del nuevo impuesto y las contrataciones del mercado de negocios que se hacen con dos años de antelación ya están condicionando precios para que sean los hoteles los que, en caso de prosperar la iniciativa, se tengan que hacer cargo de su coste.

El amago de Colomer

A este encuentro se añadieron las palabras de Colomer en las que insinuó durante una entrevista en À Punt la posibilidad de dejar su puesto en el Consell si las Corts votan a favor de la tasa turística que firman PSPV, Compromís y Unides Podem y contra la que Colomer se ha mostrado abiertamente contrario desde el inicio.

En este sentido, el secretario autonómico de Turismo aseguró que la dimisión "es un escenario" si la tasa a las pernoctaciones turísticas sale adelante frente a lo que Puig le mostró su apoyo. "Tiene toda mi confianza", indicó.

Colomer insistió durante la entrevista en la televisión pública que su opinión "es bien conocida en el partido y en el sector" y calificó la medida de inoportuna y "surrealista". Su postura es contraria a la defendida por la formación en las Corts que sí que ha rubricado esta medida. "No conozco a ningún alcalde o concejal socialista que esté de acuerdo en esta cuestión", replicó por su parte Colomer quien insistió que en el último congreso del partido se votó en contra de esta propuesta.