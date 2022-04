El grupo parlamentario Unides Podem-Esquerra Unida ha presentado una proposición no de ley en las Corts en la que se insiste en ampliar progresivamente y con carácter universal los servicios de atención bucodental en el Sistema Valenciano de Salud con el objetivo de reducir el actual sesgo socioeconómico en su acceso.

Esta propuesta supone complementar dos medidas que ya se incorporaron tras la última negociación de los presupuestos de la Generalitat: la primera, realizar un estudio para cuantificar cuánto costaría incorporar la salud bucodental en la cartera de servicios; y la segunda, a partir de las enmiendas de la ley de acompañamiento, que ya incluía en la ley de Salud el servicio universal del dentista para los niños y adolescentes.

La PNL presentada por la coalición de izquierdas incluye también la petición al Gobierno para que introduzca progresivamente la atención a la salud bucodental en la cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud.

La síndica de la formación, Pilar Lima, recuerda que varias de las prestaciones de salud bucodental esenciales para poder garantizar una boca sana en la mayoría de la población no están incluidas en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, situación que implica un claro sesgo de clase social, “puesto que a menudo los servicios privados son inaccesibles para la población con privaciones socioeconómicas importantes”.

Esta carencia tiene como una de sus principales consecuencias que el 21% de la población no visite al odontólogo por motivos económicos, tal y como reflejan los datos del INE. Igualmente, según datos de la Encuesta Europea de Salud en España 2020 en la Comunitat Valenciana, el 30,22% percibe que su estado de salud bucodental es entre regular y muy malo, mientras que la última Encuesta Nacional de Salud de España (de 2017) señala una marcada diferencia por clase social entre quienes consultaron al dentista en el año analizado, ya que el 62,4% eran clase alta frente a un 38,7% de clase trabajadora.

Pilar Lima ha señalado que “todos estos datos muestran que existe una relación socioeconómica que da pie a que el hecho de ir al dentista se convierta en un servicio no apto para los bolsillos de todas las familias y exista un marcado sesgo de clase social en el acceso a la salud”.

La salud bucodental, insistió la también coordinadora general de Podem, “no es un capricho, sino una necesidad, es un imperativo para la nueva etapa de reconstrucción que se produzcan grandes avances que garanticen el derecho efectivo a tener una boca sana” y remarcó que “una salud bucodental digna y garantizada no puede quedar únicamente en manos de clínicas privadas; es imprescindible estructurar servicios dentro del Sistema Sanitario Público Valenciano”.

Esto, explicó, “implica un plan de salud con dotación de personal ortodoncista dentro del sistema público, una propuesta muy alejada de ofrecer un servicio externalizado, porque es una obviedad que el gran peso de los servicios de dentista se sitúa en la esfera privada y, por tanto, forman parte del modelo actual de salud bucodental”.

No obstante, advirtió de que “esto no significa que no podamos buscar fórmulas para que el hecho de tener una boca sana no sea una cuestión de ser pudiente económicamente o no, sino que sea una garantía sanitaria efectiva para la ciudadanía valenciana”.