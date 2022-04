La prudencia se impone en el primer día sin mascarillas

La esperada retirada de las mascarillas en interiores tras más de setecientos días, salvando algunas excepciones, ha sido recibida en su primer día "con ganas" y con tranquilidad, pero también con mucha prudencia y respeto por las todavía elevadas cifras contagios. Horas después de la publicación en el BOE del Real Decreto por el que entra en vigor la normativa, las mascarillas siguen cubriendo las caras de la mayoría de personas en los espacios cerrados.

"Después de Semana Santa se sabrán los resultados y entonces veremos, hasta que no bajen los datos no pienso quitármela, de hecho, dentro del museo la he llevado siempre puesta. Después de dos años, por unos meses más, no tengo problema", declara a este diario Ramón Sorlí. Va acompañado por Paco Torrent que, aunque ha entrado sin el tapabocas, reconoce que no la va a dejar "por precaución, no por miedo". "Tenía ganas de ser libre de decidir si ponérmela o no", precisa. Por su parte, Patricia Belso y Diego Drijkstra son de Alicante y han venido a pasar unos días. "Vamos a visitar varios museos y, en principio, vamos a ir sin mascarilla, pero es tan reciente que si nos lo piden, nos la volveremos a poner", admite David.

En los supermercados y las grandes superficies también se han podido ver esta mañana por primera vez algunos rostros al descubierto. "En sitios en los que no sea necesario no la voy a llevar, sobre todo por el cansancio de estos dos años. Me la pondré en lugares que sean muy cerrados o donde haya una aglomeración, pero en el supermercado que no hay mucha gente no la voy a llevar", señala David Gómez, mientras hace la compra en uno de los Consum del centro de València.

"Muchísimas ganas"

El joven reconoce que "había muchísimas ganas", aunque apunta que la mayoría la sigue llevando: "Hoy es el primer día y se nota, de hecho, al entrar aquí no sabía si estaba obligado todavía". No obstante, no puede disimular la alegría. "La verdad es que en estos dos años he conocido a mucha gente y ahora que los empiezo a ver sin mascarilla digo ‘ostras, he visto su cara’. Parece una anécdota, pero muchas veces nos imaginamos el rostro de las personas de la nariz para abajo", relata.

Igualmente, Amparo se ha tomado la noticia con "tranquilidad". "Intento mantener la distancia y llevo la mascarilla en el bolso, si me dicen que me la ponga o si entro en alguno de los sitios obligatorios me la pongo, por su puesto. Creo que aún nos va a costar un poco acercarnos a la gente, tener la proximidad de antes, pero con el porcentaje de vacunados que hay estoy bastante tranquila", detalla. En el caso contrario, Vicen Morant se decide por mantenerla. "Yo la voy a seguir llevando, lo siento mucho, pero me parece que hay que verlo más claro", destaca.

Asimismo, en el Mercado Central las imágenes han sido también diversas. "Tenemos mayores en casa, así que nos la ponemos por respeto a ellos. Dentro la hemos llevado, hay muchísima gente y hay que tener precaución. Estábamos comentando que la gente está reacia a quitársela, porque aún sigue habiendo un poco de miedo", comenta Josefa Pérez al salir del recinto.

En este sentido, Nur Català abandona unas grandes superficies con el tapabocas puesto. "Si me molesta me la quito, pero es verdad que la sigo llevando. No es solo por miedo, sino por ya costumbre", afirma. Clara Moreno y Raquel Hernández, sin embargo, han optado por quitársela. "Sobre todo por la comodidad, es bastante agobiante llevarla todo el rato. Pero si vemos que hay mucha gente nos la pondremos", subraya Raquel.

Dentro de las excepciones, detalladas en el Real Decreto aprobado por el Consejo de Ministros, se incluyen los centros sanitarios, las residencias de ancianos y los medios de transporte público y de viajeros. "Me parece bien que sea obligatoria en el metro porque no conoces a la gente que tienes alrededor y estamos todos muy juntos. Yo personalmente voy a seguir poniéndomela en interiores, por lo menos hasta después de Pascua, que ha habido un poco más de descontrol", destaca Marian Fabregat al salir de la estación de Colón.

Noemí Deyá y Alejandra Rojas también valoran esta decisión. Las jóvenes son de Mallorca y están de visita por la ciudad. "Ahora ya empiezas a reconocer a la gente, es bonito ver otra vez a las las caras de las personas", declara Noemí. Mañana tienen pensado visitar algunos museos. "La llevaremos en la barbilla y según cómo nos sintamos nos la pondremos", afirma.

Continúa la cautela

Desde la hostelería y los pequeños comercios, continúa la cautela. Alicia Benlloch es dueña de la panadería L’Artesana Los Patos y Dunia Morillas de la tienda de ropa 40 Monas que está situada en la puerta contigua. "La gente más mayor sí que va con mascarilla. Nosotras como trabajadoras sí que la llevamos puesta porque, además, trabajando con alimentación consideramos que no es bueno estar sin ella", explica Alicia, que va a conservar el tapabocas un tiempo en los espacios cerrados. "Por el momento yo no me la quito, por precaución, porque tengo familiares de riesgo y a los que voy a ver y porque me he acostumbrado", admite.

Por su parte, Dunia señala que "como clienta no la voy a llevar en interiores, pero en la tienda sí porque entra mucha gente, sobre todo turistas, y me la voy a seguir poniendo. Hoy, además, por el tiempo tengo la puerta cerrada, a lo mejor el día que esté abierta estoy sin ella". De la misma manera, en Dalila, tienda de indumentaria fallera, "mientras la tienda esté con gente, en principio, la llevaremos por respeto", indica Amparo García.

Al respecto, María, propietaria del bar El Racó de Joan, detalla que la van a conservar de momento, también porque están manipulando comida. "Todo el mundo prácticamente la ha llevado, al que antes teníamos que llamarle la atención para que se la pusiera hoy no se ha hecho, y el resto ha seguido con su mascarilla", expresa.