Los funcionarios, a trabajar con mascarilla a la espera de instrucciones

Casi todos los trabajadores sabían ayer, primer día en el que dejaba de ser obligatorio ponerse la mascarilla en interiores, qué decisión había tomado su empresa al respecto y si podían entrar por la puerta de su empresa a cara descubierta. Casi todos, porque una de las principales bolsas de empleados en la Comunitat Valenciana, los funcionarios y empleados públicos de la administración valenciana no sabían todavía ayer si deberán de seguir llevando o no la mascarilla en su puesto de trabajo tras el cambio de la legislación en interiores ya que no se ha transmitido ninguna instrucción al respecto.

Cabe recordar que la nueva norma que entró en vigor ayer especifica que en el ámbito laboral y "con carácter general" la mascarilla ha dejado de ser obligatoria pero el ministerio deja en manos de los servicios de prevención de riesgos laborales la posibilidad de mantener su obligatoriedad para los trabajadores si se considera que hay un riesgo de contagio covid-19. Y es lo que falta por hacer en el ámbito de la función pública. Y es que la Generalitat Valenciana está pendiente de la evaluación de riesgos laborales que debe hacer el Institut Valencià de Seguritat i Salut en el Treball (Invassat) aplicando lo que marca la ley para los puestos de trabajo. Así se ha transmitido a los funcionarios a los que ayer se pidió que mantuvieran las medidas de prevención que regían hasta ahora en los centros de trabajo (uso de la mascarilla, sobre todo) a la espera de que se facilitaran "nuevas instrucciones". Así consta en las comunicaciones que fueron recibiendo ayer los funcionarios. De esta forma, ayer en edificios como el complejo administrativo del 9 d'Octubre -donde se acumulan las sedes de gran parte de las conselleries- o la Ciutat de la Justicia, la orden que tenían los funcionarios y empleados públicos era la de seguir con la mascarilla y la tónica general, según explicaron distintas fuentes sindicales a este periódico fue "de normalidad". "La gente ha seguido trabajando con la mascarilla, ha habido poco lío en este sentido. Nos han enviado un correo diciendo que lo siguiéramos haciendo así a la espera del Invassat", explicaron estas fuentes. La misma orden se ha transmitido a los trabajadores de instituciones como les Corts Valencianes, por ejemplo. Sí en Sanidad, no en Educación Con todo, los funcionarios que están todavía entre dos aguas son "los menos". El grueso de los empleados públicos de la administración valencianos está en la Conselleria de Educación y no será hasta el próximo martes cuando se vuelva a la aulas. Y ahí, según aseguró la ministra de Sanidad, Carolina Darias, "en ningún caso" salvo en personas vulnerables se iba a pedir el uso de las mascarillas. En Sanidad, donde entre personal estatutarios, funcionarios y empleados públicos suman más de 60.000 personas, también lo tenían claro ya que los centros sanitarios son una de las grandes excepciones y ahí los trabajadores (además de pacientes y visitantes) sí van a tener que seguir llevando la mascarilla. Desde la Conselleria de Sanidad explicaron ayer el porqué de este retraso. El Real Decreto que ha modificado la obligatoriedad del uso de la mascarilla en interiores no se publicó oficialmente hasta ayer miércoles y estaban a la espera de que el Ministerio de Sanidad actualizara, como la ministra Carolina Darias anunció el martes, el documento guía para que los servicios de prevención de riesgos laborales pudieran tomar una decisión al respecto del riesgo laboral ante el SARS-CoV-2 de forma homogénea. Así, según fuentes de Sanidad, con este documento (que se publicó ayer por la tarde) ahora será el Invassat el que tomé una decisión "adaptada a cada situación y espacio", aunque la recomendación era la de mantener la mascarilla.