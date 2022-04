Una de las conclusiones que se extrae de la lectura y análisis de cualquiera de las densas biografías de san Vicente Ferrer es que paraba poco en los conventos, como si le gustara poco o casi nada, o viera que no fuera útil, o le limitaba en su intensa actividad callejera. Estuvo lo imprescindible, el tiempo de su formación y el escaso en que fue prior de la comunidad de Valencia, o en el de Avignon cuando abandonó decepcionado la Corte Pontificia,. En algunas de sus estancias en nuestra ciudad, llegó a vivir en casa de su hermano Bonifacio, en la calle del Micalet.

Tal vez una de las razones de su alergia conventual pudiera ser su imparable e incansable afán de predicar, su hiperactividad, su espíritu andariego y viajero, de querer llegar a todos los sitios y rincones, de aprovechar cualquier motivo y todo su tiempo en la actividad apostólica, en su ser clarín de lo apocalíptico urgiendo a la conversión de la humanidad siempre enfrascada en mil pendencias, guerras y desavenencias, incluida la vasija de barro que es la Iglesia en este su tiempo con la mochila del gran escándalo del Medioevo el Cisma de Occidentes con sus tres papas en danza.

De la vida ocupada en mil acciones que llevaba, él mismo cuenta en la carta que escribió, estando en Ginebra, al Maestro General de la Orden de los Dominicos, el año 1403. Justificaba su retraso en escribirle, por lo saturado de su diario vivir. “Con muchísima frecuencia he tenido que predicar dos veces al día y, en ocasiones, hasta tres y además celebrar solemnemente la Misa cantada. Por todo ello apenas me queda tiempo para viajar, comer, dormir y otros menesteres. Es más, me veo obligado a preparar mis sermones mientras voy de camino. Con todo eso, porque la falta de escribir no se me impute como negligencia o poco aprecio, he procurado ir hurtando algún tiempo a lo largo de muchos días, semanas y meses, entre tantas ocupaciones, para por lo menos escribiros brevemente del camino que he hecho.”

Observemos que se encuentra en Suiza, muy distante de España. En una época en que no existían los trenes, ni los aviones, ni los automóviles. Los viajes los hacía a pie, a veces a lomos de un borriquillo o mula. Lo vemos constantemente viajando, es un viajero, y predicador empedernido. En este caso cumpliendo, el propio General le había ordenado la misión de predicar a los herejes de la región.

Relata san Vicente; “La causa principal que hallé en ellos de sus herejías y errores era la falta de predicación. Pues supe con certeza de aquellos moradores que en treinta años nadie les había predicado, a no ser los herejes valdenses de Puglia que tenían por costumbre visitarles dos veces al año. Por eso considerad, Reverendísimo Maestro, cuánta sea la culpa de los Prelados de la Iglesia y de otros, a quienes por su oficio o profesión incumbe predicarles y prefieren más bien quedarse en las grandes ciudades y villas, permaneciendo en hermosas habitaciones, con sus deleites. Y entre tanto las almas, por cuya salvación murió Cristo, perecen por falta de pasto espiritual, no hallándose quien parta el pan a los pequeñuelos. La mies es mucha, pero los obreros pocos, y así ruego al dueño de la mies, que envíe obreros a su mies.”

Vicente Ferrer Miquel nació en Valencia en 1350. En 1367 ingresó en el Convento de santo Domingo, hoy Capitanía General. En 1368 fue enviado al convento en Barcelona. De 1369 a 1372 pasa al convento de Lérida. De 1373 a 1376 vuelve a Barcelona. En 1376, va al convento de Toulouse. Todas estas estancias en conventos fuera de Valencia fueron para cursar estudios filosóficos y teológicos. En 1379 regresa a Valencia donde reside en el convento y además elegido prior, cargo al que renunció al año siguiente. No aguantó más.

Inmediatamente, en 1381, comienza su periplo viajero y lo hace acompañando al cardenal Pedro de Luna, quien sería luego Papa, a recorrer reinos de España y Portugal. En 1385, recala en Valencia como profesor de Teología, cargo al que renuncia en 1390. En 1392 sale a predicar por tierras de la Corona de Aragón, entre ellas las valencianas. En 1395 Benedicto XIII, el Papa Luna, le llama junto a él y le nombra maestro del Sacro Palacio. En 1398 renuncia y se va a predicar recorriendo varios países europeos. En 1406 pasa a España a predicar hasta 1415.

Aquí predica, entre otros lugares, en Galicia, Granada, Sevilla, Guadalajara, Segovia, Burgos, Vizcaya, Cataluña, Gerona, Vich, Barcelona, Montserrat, Lérida, Tarragona, Tortosa, Morella y Valencia, valle de Albaida, Játiva, Llutxent, Gandía, Alcoy, Alicante, Elche, Orihuela, Murcia, Lorca, Jumilla, Chinchilla, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Valladolid, Zamora, Salamanca, Plasencia, Segovia, Caspe, Alcañiz, Morella, Catí, Sant Mateu, todo el Maestrazgo castellonense, Castellón, Lérida, Barcelona, Valencia, Teulada, Moraira, la Ribera, Barcelona, Mallorca, Tarragona, Lérida, Daroca, Zaragoza, Calatayud, Monasterio de Piedra, Graus, Benabarre, Cervera, Barbastro, etc…. Luego pasa a Colliure, Perpignan y Narbona, Rosellón, Carcasona, Beziers, Montpellier, Toulouse, Muret y Albí.