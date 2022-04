Durante mis años de infancia, desde 1971 hasta 1986, mi padre me hablaba de un fenómeno que parecía que nunca iba a volver a repetirse. Cuando las lluvias eran abundantes y no torrenciales, en algunos bancales muy concretos, se producían encharcamientos de diversas dimensiones que podían durar semanas e incluso meses, pero que se secaban siempre en verano. En 1986 entre 350 y 600 litros cayeron a finales de septiembre en apenas 48 horas y, a pesar de ser torrenciales, fueron capaces de hacer salir todos esos afloramientos de agua, incluyendo una pequeña fuente que daba servicio a la Masía en otro tiempo. Con respecto a esto último, esta fuente dependía de unos pozos horizontales que buscaban así el nivel freático del sistema abancalado, los llamados "alcavons". Desde aquel momento he visto aflorar y secar muchas veces estos "aiguamolls" en mis bancales arcillosos y son un magnífico indicador de un nivel freático excedentario. Desde que se puso a llover en marzo hasta ahora son tanto y tan bien caídos los litros que los "aiguamolls" de siempre son los más grandes que he visto y algunos son nuevos. Es fascinante que la naturaleza no deje de sorprendernos.