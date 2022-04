Fumata blanca hasta final de año, pero con voluntad de continuidad. La Junta Central de Usuarios del Trasvase Júcar-Vinalopó ha llegado a un acuerdo con la Confederación Hidrográfica del Júcar para la puesta en marcha del trasvase Júcar-Vinalopó con un aporte inicial para este año de 18 hm³ de agua, que los usuarios pagarán a razón de 0,29 euros el metro cúbico. Un precio que los agricultores consideran asumible dado que la tarifa eléctrica sigue disparada.

Se pone fin así a diez años de desencuentros durante los cuales por el trasvase, que costó 400 millones de euros, apenas han llegado 10 hm³ a la provincia. El acuerdo se circunscribe hasta diciembre y ha sido posible gracias, también, a las lluvias, que han dejado los embalses de la cuenca del Júcar al 60%. A cambio, la Confederación Hidrográfica del Júcar ha trasladado a los agricultores de l’Alacantí, Alto, Medio y Baix Vinalopó que el plan hidrológico (2022-2027) contempla que las extracciones de agua de los acuíferos deberán reducirse un 60 % para los usos de riego. Lo llamativo es que la carga de la recuperación de los acuíferos será soportada por los regantes, pero no afectará al uso del agua para el consumo urbano e industrial.

Solo hay dos alternativas, o se asumen las restricciones (en algunos acuíferos no se permiten los usos de riego), o se accede a los recursos del Júcar (aquellos usuarios que estén conectados) a las condiciones suscritas. En estos momentos el agua del Júcar no tiene fijado un precio, aunque se ha puesto una tarifa «puente» de 0,29 euros/m³, que no disgusta a los usuarios, pero que deberá volver a negociarse en enero de 2023.

La Junta Central del Júcar-Vinalopó advierte de que es imposible dejar de extraer agua de los acuíferos sin el trasvase. Más de veinte años después de que arrancara la ejecución del proyecto del Júcar-Vinalopó, obra clave para acabar con la sobreexplotación de los acuíferos de la provincia —el problema ambiental más importante— a partir de mayo se dejará de extraer agua del acuífero de la Sierra de Crevillent.

«Garantiza abastecimiento»

«Se trata de un acuerdo muy importante porque negro sobre blanco hemos conseguido que la Administración reconozca que la única alternativa para dejar de extraer agua de los pozos es que llegue agua del Júcar, lo que nos garantiza el abastecimiento», subraya Ángel Urbina, portavoz de la Junta Central.