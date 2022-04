Bascuñana: «Cs sabe que mi causa judicial es un montaje de la conselleria»

El alcalde de Orihuela, el popular Emilio Bascuñana, se enfrenta mañana a uno de los trances más espinosos para todo aquel que gobierna: una moción de censura, impulsada por el PSOE, Cs y Cambiemos. Bascuñana, que también está investigado por malversación, asegura que todas las acusaciones que pesan sobre él responden en realidad «a un montaje de la conselleria (de Sanidad) y de quien les ha seguido y que ha sido partícipe de los órganos jurisdiccionales que lo están moviendo».

De esta manera, el alcalde popular, que lleva casi siete años al frente de la alcaldía oriolana, se refiere a la acusación que todavía pesa sobre él: haber cobrado 200.000 euros como sueldo público sin que supuestamente existiera constancia de que realizara actividad alguna para la conselleria entre 2007 y 2013. Para Bascuñana, se trata de un «montaje» y no tiene ningún reparo a la hora de apuntar directamente al PSOE y a Podemos como responsables.

«Todos sabemos las simpatías políticas que tienen determinados responsables jurisdiccionales y fiscales... Espero -matizó- que haya rigor y que se desmonte lo antes posible. Pero no tengo dudas de que si hasta ahora han sido capaces de utilizar todos los órganos de la conselleria para inventarse algo que nunca ha existido..., no confío mucho que dejen de exprimir ese montaje hasta las últimas consecuencias», asegura.

En cuanto a la moción de censura, el alcalde de Orihuela prefiere mantener abiertas todas las opciones sobre su futuro más próximo. «Me planteo todas las opciones, pero ahora mismo no es momento de dedicarle a eso ni un solo minuto. Pase lo que pase el lunes voy a pasar a mejor vida. Si sigo siendo alcalde, lo seré en mejores condiciones», asevera.

«Parásitos y lastre»

Bascuñana no cree que si la moción de mañana no prospera se ponga fin a lo que denomina «parásitos y lastre» para el ayuntamiento oriolano. En caso contrario, y si deja de ser alcalde y pasa a la oposición, se muestra convencido de que estará «más relajado; el escenario va a ser más liviano. Las cuestiones personales ya las pensaré. Tome la decisión que tome al día siguiente de la moción, Orihuela siempre me va a tener a su disposición».

Por eso, y teniendo en cuenta el tiempo que falta para las elecciones, el representante popular apuesta por mantener la estabilidad municipal como mejor opción para Orihuela por lo que mantienen su «mano tendida» a PSOE y Cambiemos «para buscar un pacto de gobierno» que permita al PP terminar el último año de legislatura.

Apoyo de Mazón

Por último, el todavía alcalde quiere destacar que siempre ha encontrado apoyo en el presidente del PPCV, Carlos Mazón, así como en el equipo anterior de Casado y en la actual dirección del PP, con Alberto Feijóo, al frente. «Tengo una sintonía magnífica. Ha habido intereses que, por cuestiones que no vienen al caso, han intentado desprestigiarme en el partido. En la legislatura anterior fue públicamente manifiesto que querían cambiar a la opción de Bascuñana y su equipo. Lo importante es que tengamos un grupo unido», apostilla.