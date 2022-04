Gael, Aleix y Chantal tienen dos mamás. Sus compañeros de colegio (el mayor tiene nueve y los mellizos seis) lo saben y lo ven normal. Las mamás se llaman Montserrat Raymí y Chantal Martínez, y se casaron en el año 2010 en los jardines de Monforte. Montse es profesora de Primaria en el mismo centro, y Chantal funcionaria judicial. Se casaron, invitaron a sus amigos y amigas y lo festejaron. Lo hicieron 5 años después de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en España, que esta semana ha cumplido 17 años. Casi la mayoría de edad.

Tanto Montse como Chantal coinciden en que el matrimonio entre dos personas del mismo sexo está «aceptadísimo a nivel social». «Somos un matrimonio normal, pero nuestros hijos tienen dos mamás», dice Chantal.

«Vale que puede haber grupos intolerantes, pero son pocos y hacen mucho ruido», dice Raymí. De hecho que las nuevas generaciones se cuestione esto suena como algo de otro planeta. «Hace poco, por la calle, nos pararon unos estudiantes de periodismo para una entrevista. Tendrían 20 o 21 años, y cuando les contábamos ciertas cosas nos preguntaban si de verdad eso había pasado, les chocaba muchísimo», explica Martínez. Aunque en realidad no ha pasado tanto tiempo desde que se aprobó la ley, y menos aún desde que la administración todavía tenía flecos que no sabía como resolver.

Chantal, por suerte, es funcionaria judicial, y cuando tenían que inscribir a Gael se informó bien. «Yo misma tuve que explicar a la doctora el proceso del papeleo porque ella no lo tenía claro. Unas amigas pasaron una mañana entera para que los funcionarios les dijeran que no podían escribir a su hijo. Y fue en 2012», recuerda.

En el año 2020 había registradas 10.600 parejas del mismo sexo en la C. Valenciana, según una investigación de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (Felgtbi+). De estas parejas, la mayoría (7.300) estaban compuestas por dos hombres y el resto (3.300) por dos mujeres. La duración media de las parejas registradas data del año 2009, según el informe. Otro dato que destaca el estudio es que el 95 % de las parejas homosexuales conviven sin hijos, mientras que este porcentaje baja al 75 % en el caso de las parejas lesbianas.

Avance imparable

El caso de Montse y de Chantal entra en el otro 25 %. Ambas dicen que el avance en derechos ha sido indiscutible e imparable. «Sí que vemos que hay gente mayor que no lo entiende, pero no hay malicia en ellos, tienen la mente abierta y cuando se lo contamos lo aceptan sin problema», dice Chantal. Pero no todo está conseguido y faltan cosas «por limar». La primera es ser más visibles en su condición de lesbianas. «La mujer lesbiana sigue estando un poco oculta en la sociedad, empezando por los medios que cuando hablan del colectivo suelen sacar siempre a parejas de hombres, a nosotras no se nos ve tanto», dice Chantal.

La segunda aspereza, que también avanza, es la educación. Montserrat dice que siempre que coge una nueva clase enseña fotos de su familia. «Considero que haciendo eso educo más en tolerancia que enseñando cualquier vídeo o libro a los niños», explica. En los libros también hay mucho trabajo que hacer para reflejar la diversidad de la sociedad.

«Depende mucho del cole y del maestro, pero hay muchos libros de lectura que reflejan la diversidad de las familias». Según Raymí, muchos padres están contentos de tenerla a ella de profesora. «Nuestros hijos tienen mucha suerte de aprender en diversidad. Un día nos dijeron que, cuando le contaron a otro niño que tenían dos mamás, les contestó que ‘qué suerte’», cuenta entre risas.