"Los de riesgos laborables estamos ahora en el ojo del huracán"

"Durante la pandemia hemos estado en todo momento en el foco pero desde las primeras declaraciones de la ministra (de Sanidad, Carolina Darias) anunciando que la mascarilla en el trabajo quedaría a expensas de riesgos laborales estamos en el ojo del huracán. Hemos tenido miles de llamadas", reconoce Oliver Martín, gerente de la federación ASPA-Anepa que agrupa a buena parte de las empresas que ofrecen de forma externa el servicio de prevención de riesgos laborales al tejido empresarial español.

Los últimos días pues, han sido "de máxima incertidumbre", según Martín sobre todo porque la redacción final del Real Decreto que modifica los casos en los que la mascarilla es obligatoria en interiores, que entró en vigor el pasado miércoles, tampoco aportaba más pistas que lo adelantado en su día. De hecho, ni siquiera el articulado del texto reservaba un espacio para hablar del entorno laboral. El ministerio resolvía el problema en el preámbulo de la normativa haciendo, sin embargo, una puntualización importante con respecto a lo adelantado: los servicios de prevención tendrían la última palabra pero "con carácter general" el cubrebocas dejaba también en la industria o la oficina de ser obligatorio.

"Creo que se busca que esa normalidad que impone el decreto para el resto de interiores se lleve también al ámbito laboral y ha habido más ruido al respecto en los medios que lo que ha terminado siendo: no hay mayor obligación que la que ya había", explica el gerente de la federación. El procedimiento de actuación que actualizó el Ministerio de Sanidad el mismo miércoles por la tarde traslada, de hecho, estas directrices y mantiene las normas de prevención "que ya había y que hay que seguir manteniendo en el entorno laboral como garantizar la ventilación, la limpieza, que haya geles hidroalcohólicos, evitar que haya aglomeraciones...".

El gerente de la federación reconoce, sin embargo, que ha habido disparidad de criterios entre los servicios de prevención a la hora de evaluar esos riesgos y decidir si se mantenía o no la medida de prevención sanitaria, símbolo de esta pandemia.

"Los criterios pueden variar. Todo tiene que ver con que no haya habido claridad en lo publicado y creo que en algunos sitios se ha optado por un criterio de mayor prudencia que en otros pero, conforme pase el tiempo, estos se irán unificando", añadía Oliver Martín. Esta diferenciación de criterios explicaría por qué en empresas del mismo sector y con puestos de trabajo en los que los riesgos laborales pueden ser equiparables se hayan tomado decisiones totalmente contrarias: mantener las mascarillas obligatorias o retirar esta obligatoriedad, como ha pasado por ejemplo en el sector de los supermercados o las grandes superficies.

"Se haya aplicado un criterio más o menos restrictivo, lo cierto es que hay un motivo preventivo detrás que no es gratuito", recuerda Oliver Martín que insiste en que se tenderá a la unificación y a normalizar en las empresas porque, a fin y al cabo y por múltiples razones el impacto que la infección tiene en el ámbito laboral "ya no es el que era".

Ahí entran en juego desde la amplia cobertura vacunal de los españoles o la menor agresividad de la variante ómicron hasta el diferente abordaje que se aplica ahora sobre la enfermedad (sin aislamientos obligatorios). "Per se y de forma general la covid no es un riesgo laboral en la mayoría de las empresas, es un riesgo comunitario que ha tenido una afectación importante en el entorno laboral pero ha ido desapareciendo". Solo hace falta recordar, en lo peor de la sexta ola y con la explosión de contagios de ómicron los "agujeros" que se crearon en las plantillas de varias empresas con multitud de trabajadores de baja o simplemente guardando cuarentena tras contagiarse.

Los expertos en Derecho del Trabajo no esperan que la forma en que ha resuelto el Ministerio de Sanidad el problema de seguir o no en el trabajo con las mascarillas vaya a suponer un aumento de la litigiosidad (de trabajadores que pueden denunciar a su empresa por haberles obligado a seguir llevándola) porque realmente, "el que riesgos laborales tuviera la última palabra ya estaba establecido antes. Importa bien poco ahora en qué parte del real decreto se haya especificado o cómo", apunta Gemma Fabregat, catedrática de Derecho del Trabajo en la Universitat de València y "of counsel" en Sagardoy Abogados.





De esta forma y según la catedrática, la empresa "debe aceptar lo que le digan los servicios de prevención de riesgos laborales y el trabajador lo tiene que cumplir, no hay más. La ley de Prevención de Riesgos Laborales, que teníamos tan abandonada y ahora está tan en boga está por encima de este Real Decreto". Eso sí, para que se pueda tomar una decisión respaldada legalmente en uno u otro sentido, debe haber antes una "razón justificada y objetiva atendiendo a la evaluación de riesgos. Si no existe o no se ha determinado el posible riesgo, con el real decreto en la mano, no podrían obligar", añade Manuel Olaya, presidente de la sección de Derecho Laboral del colegio de Abogados de Valencia, Icav.





Eso sí, los problemas legales pueden aparecer si, a mismas características del puesto o nivel de riesgo, se toman decisiones diferentes. "Ahí sí podemos ver un aumento de litigiosidad con respecto a las mascarillas si en circunstancias y puestos similares se adopta una posición distinta, pero habría que ver la valoración de riesgos. La ley es tan genérica y se ha dicho tanto de los servicios de prevención que siempre pueden haber adoptado una posición más restrictiva", concede Fabregat.





Eso sí, si un comercio toma la determinación de seguir usando la mascarilla, quedan obligados sus trabajadores, nunca los clientes.