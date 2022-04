Un millar de personas ha participado durante este festivo lunes de Sant Vicent en la jornada de puertas abiertas que se ha celebrado en la sede de las Corts Valencianes. Han tenido que pasar 929 días, más de dos años y medio, para que las instalaciones del parlamento valenciano retomaran de nuevo el contacto directo con los valencianos. La sede del poder legislativo valenciano ha vuelto a abrir con motivo de la celebración del 25 d'Abril. No lo hacía desde el Nou d'Octubre de 2019.

"Que poco sabemos los valencianos de nuestra propia historia", se lamentaban muchos de los asistentes al palau dels Borja, que toma el nombre de la histórica familia valenciana que entre finales del siglo XV y principios del XVI ocupó la cima de la cristiandad con dos pontífices, Calixto III y Alejandro VI, los dos únicos españoles de la historia. A varios grupos de visitantes se ha sumado sobre el mediodía el presidente de las Corts, Enric Morera.

Además de la representación de la histórica familia valenciana, que parece cobrar vida en las esculturas del artista de l'Alcúdia Manolo Boix y que se exponen de forma permanente; el cuadro que representa la batalla de Almansa de 1707, donde los valencianos perdieron las leyes propias y que supuso la disolución del antiguo reino en la monarquía borbónica o el despacho que albergó el relevo en la jefatura del Gobierno de la II República en 1937 cuando València fue sede del Gobierno de España son algunos de los escenarios que sorprenden a los valencianos y que la mayoría desconoce pese a su importancia histórica.

"Con la visita te das cuenta de que los valencianos hemos sido mucho históricamente, pero no lo valoramos; nuestra historia es motivo de orgullo, pero también te da mucha pena que no la conocemos bien y no pasa solo con la historia, sino con otras muchas cosas", explica Inma Morales, que forma parte de uno de los primeros grupos en acceder al parlamento.

Es el denominador común. El de la necesidad de que los valencianos conozcan mejor su historia. Pero hay quien va más allá y reclama también que una institución como las Corts, en la que se debaten y deciden cada día los problemas de los valencianos, resulte más cercana al ciudadano. Todos, sin excepción, sienten la institución muy alejada de la ciudadanía.

"Ves el palacio y te sientes orgullosa como valenciana de la historia que tenemos -añade Loli García- pero creo que un espacio donde se deciden tantas cosas debería ser más conocido por los valencianos". "El palau dels Borja transmite una energía que debería llegar también a los políticos para que fueran más conscientes de la trascendencia que sus decisiones tienen sobre el ciudadano", añade.

"Es una pena que nuestra historia sea tan desconocida por todos nosotros y nos pasa igual, por ejemplo, con la financiación, que es el mayor problema que tenemos los valencianos, pero es un tema que pese a su trascendencia no cala entre la ciudadanía y pocos somos conscientes de que el dinero público en España no está bien repartido y de que los valencianos recibimos menos de lo que deberíamos", señala Domingo Pérez, otro de los visitantes del palacio.

La historiadora Amparo Ginesta incide en la importancia que tiene que la ciudadanía conozca y se acerque a las instituciones que representan el autogobierno valenciano y lamenta que a los valencianos les llegue de una forma más directa lo que ocurre por ejemplo en Madrid que las políticas que más directamente les afectan. "Es muy importante que la gente conozca la trascendencia y la relevancia que tiene la institución de las Corts y es una lástima el 'meninfotisme' del que muchas veces hacemos gala los valencianos, pero también es verdad que nos afectan mucho las políticas centralistas".

"Creo que por encima de las ideologías está lo que hemos sido los valencianos y eso debería unirnos por encima de todo y es una lástima cómo hemos dejado muchas veces que nos manipulen nuestra identidad como valencianos; en demasiadas ocasiones nos han hecho creer de forma artificial cuestiones que nos han acabado por separar", explica Mario Yúfera.

"He descubierto un palacio que refleja la historia del pueblo valenciano y cómo nuestra historia nos resulta tan desconocida a nosotros mismos, especialmente el momento en el que perdimos nuestros derechos como pueblo por la pérdida de los fueros", aporta Bernat García.

"Me gusta mucho más el nombre de los Borja para este palacio que el que tenía anteriormente del marqués de Benicarló porque los Borja son la familia valenciana que más influencia y poder ha tenido en la historia con dos papas, un santo y varios jefes del ejército vaticano, pero es una lástima que sobre ellos haya caído una leyenda negra; creo que nadie debería ya cambiar el nombre del palacio, aunque puedan gobernar otros partidos", aporta Alfredo Hervás.