Compromís no se cierra a un frente de izquierdas pero avisa que la Comunitat Valenciana no es Andalucía

La coalición Compromís no se cierra a la formación de un frente amplio a la izquierda del PSPV ante unas elecciones autonómicas en la Comunitat Valenciana, previstas en principio para mayo de 2023. Lo que se plantea es una candidatura conjunta como la que va a conformarse en Andalucía, en este caso para las elecciones que se celebrarán el próximo 19 de junio. Sin embargo, la realidad política no es la misma y el escenario valenciano y andaluz es distinto. Por eso la coalición valencianista advierte de que el horizonte político es muy distinto en ambos territorios.

Formaciones como Podem ya han planteado abiertamente a Compromís esta posibilidad para la creación de un frente amplio en la Comunitat Valenciana. La formación que lidera Pilar Lima lo hizo directamente en el último congreso de Iniciativa del Poble Valencià, una de las formaciones de Compromís, el pasado mes de febrero. El guante lo lanzó el vicepresidente segundo, Héctor Illueca, que aseguró que ambas formaciones están llamadas a recorrer "de la mano el camino hacia el horizonte que ambos partidos contemplan y comparten".

Ahora, el debate se reabre después de que las formaciones andaluzas a la izquierda del PSOE hayan anunciado que concurrirán a las elecciones bajo la marca "Por Andalucía" en las elecciones del 19 de junio. En concreto lo harían Podemos, Izquierda Unida, Equo, Alianza Verde e Iniciativa del Pueblo Andaluz y Más País, que han conseguido ponerse de acuerdo para presentar una sola papeleta electoral bajo la mencionada marca "Por Andalucía", aunque aún queda por dilucidar quién será el candidato a la Junta. En este caso todos los integrantes en la negociación, excepto Podemos, se mostraron partidarios de la nueva marca ya que Podemos pretendía que la nueva marca se denominara "Unidas por Andalucía".

Sobre una plataforma de este estilo en la Comunitat Valenciana, la síndica de Compromís, Papi Robles, asegura que las prisas no son buenas consejeras, pero añade que la coalición no se cierra a nada. La portavoz es partidaria de apoyar aquella propuesta que mejor defienda los intereses de los valencianos y está convencida de que esa será la decisión que tome la coalición cuando llegue el momento.

Pero Robles remarca que Andalucía no es la Comunitat Valenciana y que las realidades no son las mismas en ambos territorios. "Nuestra sociedad es muy diferente y tomaremos nuestras decisiones donde toque y cuando toque, tenemos una experiencia de tomar acuerdos aunque sea en el último momento, pero no nos cerramos a nada", responde Robles.

Por su parte, la coportavoz de Iniciativa del Poble Valencià, uno de los tres partidos que conforman Compromís, Aitana Mas, admite que las tres formaciones que forman la coalición tienen este asunto sobre la mesa y mantienen conversaciones, aunque en una fase inicial. Mas señala que la opción de un frente amplio a la izquierda del PSPV se estudiará con naturalidad absoluta. "Se ha planteado en encuentros y nos reunimos y hablamos sobre este tema, pero está todo en fase inicial", añade Mas.

La síndica adjunta de Unides Podem y diputada de Esquerra Unida del País Valencià (EUPV), Estefanía Blanes, asegura que es una buena noticia la conformación de una candidatura única en Andalucía y añade que esa lista ilusionará a los andaluces y también confía en extrapolarlo a otros territorios. A su juicio existe un peligro para la democracia tras la llegada de la ultraderecha al gobierno de Castilla y León.

Blanes asegura que la conformación de una alianza única en la Comunitat Valenciana sería lo deseable porque lo importante es que exista un Botànic III, aunque admite cierta dificultad porque Compromís es una formación muy consolidada en la Comunitat Valenciana, pero sostiene que también hay espacio para hacerlo porque la creación de una coalición mucho más fuerte sería algo beneficioso. "Vemos los gobiernos que se están conformando con derecha y extrema derecha y por eso una alianza sería beneficiosa porque quedan muchas cosas por hacer", defiende Blanes