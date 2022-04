El efecto no esperado de la pandemia: la C. Valenciana mejora sus coberturas vacunales en 2020

El desembarco del SARS-CoV-2 a principios de 2020 puso el sistema de salud patas arriba. Centros de salud convertidos en fortalezas y atención telefónica por defecto tuvieron, entre otros muchos efectos no deseados, uno que hacía tiempo que no se veía: las vacunaciones de niños y adolescentes cayeron dramáticamente. Tanto que, pasada la primera ola, la Conselleria de Sanidad pidió recuperar el tiempo perdido y los pediatras temieron incluso un brote de sarampión por la brusca caída de las coberturas.

Los especialistas asumieron el encargo y, frente a lo que auguraban los primeros meses, el año acabó mejor incluso que en ejercicios prepandemia y en 2020 la Comunitat Valenciana puede presumir de haber cerrado el primer año de lucha contra la covid-19 con unas coberturas vacunales en bebés y niños mejores a las que había en años "normales".

Así lo muestran los datos de cobertura de vacunación en bebés y dosis de recuerdo por comunidades autónomas de 2020 que publica el Ministerio de Sanidad y sobre los que ahora han llamado la atención los pediatras, ya que el trabajo de rescate que aquí se hizo no se completó de la misma manera en el resto de autonomías.

De hecho, desde la Asociación Española de Pediatría han pedido que las comunidades autónomas con peores datos se pongan las pilas en inmunizar a estos niños "perdidos" ya que hay regiones en las que han caído los porcentajes de inmunización en las vacunas de recuerdo "de la meningitis tipo C de los 12 meses y de la vacuna de difteria, tétanos y tosferina a los seis años y de ambas dosis de triple vírica (sarampión, paperas y rubéola)", según Rosa Albañil, coordinadora del grupo de Patología Infecciosa de la AEPap, en declaraciones a E. Press.

Riesgo de sarampión en otras regiones

"Solo cinco comunidades (entre ellas la valenciana) alcanzan el 95 % de cobertura de vacunación con dos dosis de triple vírica a los 3-4 años de edad, lo que resulta fundamental para impedir que circule el virus del sarampión", enfermedad muy contagiosa y en la que se lleva trabajando varios años para conseguir su erradicación, según ha recordado el pediatra y colaborador del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, Ángel Hernández Merino. Desde la asociación recuerdan que hace solo unos años en algunos países de Europa se registró un rebrote del sarampión por la baja cobertura vacunal. "Debido a la globalización y los movimientos de las poblaciones, pueden hacer que se extiendan al resto del mundo", recordaba la doctora Abril.

La C. Valenciana está, precisamente, entre esas cinco regiones que sí hicieron los deberes en 2020 y pueden presumir de haber cerrado el primer año de pandemia sin una bajada acusada. Así, según los datos del ministerio, la cobertura en la primera dosis de triple vírica bajó algo con respecto a 2019 pero se quedó en un 95 % de los bebés nacidos en 2018 y en segundas dosis (los nacidos en 2015) llegó al 95,6 cuando el año anterior estaba en un 93 %. Sin embargo no sucede lo mismo en Cataluña (94 % en la primera dosis y 91,6 en la segunda) o en Asturias (94,4 y 90%, respectivamente).

En varicela, el porcentaje de niños inmunizados con la primera dosis sube tres puntos hasta el 97,3 %

La mejora se ha notado también en otras vacunas. En la hexavalente, los niños con la primera dosis han pasado del 97,2 al 98,3, un punto más. En la vacuna dTpa, (difteria tétanos y tosferina) se han mantenido registros en las dos dosis de recuerdo; en meningitis tipo C se han mejorado cobertura en los bebés de un año, al igual que en la vacuna del neumococo, con mejores resultados en la vacuna en bebés y en la de primer recuerdo. También ha pasado en varicela: la primera dosis, en la cohorte de los niños nacidos en 2017 escaló del 94 % de 2019 a los 97,3 de 2020.

"Sí, realmente, la C. Valenciana no está entre las que tienen más agujero y todo pese a que es, a nivel poblacional, una de las más importantes", reconocía el pediatra Hernández Merino para quien el trabajo realizado aquí era "encomiable" junto a la labor de registro vacunal que se hace. "En la C. Valenciana tienen el mejor sistema de registro vacunal y es justo decirlo", añadía. Con todo, Hernández Merino llamaba a no relajarse ya que las medias, aunque arrojaran cifras muy elevadas no dejan de ser eso, medias y pueden esconder "deficiencias en la cobertura vacunal en algunas ciudades, áreas geográficas o bolsas de población".

Los adolescentes, más reticentes al pinchazo

Pese a que se ha mejorado en cifras, uno de los trabajos a acometer es mejorar las coberturas de dosis de recuerdo que se ponen a los adolescentes, por ejemplo la segunda dosis de la vacuna contra el Virus del Papiloma Humano que se pone en niñas. En 2019 se llegó al 75 % en segundas dosis y en 2020 al 77,2 %. Aún así, ahí sí la C. Valenciana está por debajo de la media española (81,8 %) que, en general, es una cifra mejorable.

"Los adolescentes habitualmente tienen coberturas más bajas porque acuden menos a la consulta, porque al no haber una revisión de salud que coincida con el ciclo escolar es más sencillo que olviden acudir y también porque el adolescente suele ser más reticente al pinchazo, es muy común en esa edad y ya puede en cierto modo imponer su criterio sobre el de los padres", explica la pediatra valenciana y miembro del Comité Asesor de Vacunas de la AEP, María Garcés Sánchez. "Es fundamental abordarlo porque si se le explica bien las ventajas de estar protegido frente a enfermedades importantes se vacuna sin dudarlo. Tenemos que poner en marcha políticas activas para poder acceder a ellos", concluía.